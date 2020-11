Matovič prestáva byť vládcom situácie, SaS je víťazom. Takto vyzerajú konce volebných období

Po ostrých vyjadreniach premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na adresu vicepremiéra a lídra koaličnej SaS Richarda Sulíka a poslankyne Jany Bittó Cigánikovej (SaS) situácia nepripomína začiatok, ale ako keby bol už koniec funkčného obdobia tejto vlády.

„Áno, takto vyzerajú konce volebných období,“ zhodnotil sociológ Michal Vašečka pre portál Webnoviny.sk ďalší zo série sporov, ktoré sa od jari objavujú medzi Matovičom a Sulíkom.

Výzva na vecnú diskusiu je neúspešná, tvrdí SaS

Premiér s vicepremiérom na seba narazili po celoplošnom antigénovom testovaní Slovenska. Sulík na sociálnej sieti uviedol, že „sa uverilo sľubu, že bude lepšie“, ale namiesto toho sa predĺžil núdzový stav o ďalších 45 dní.

Sulík tiež kritizoval nápad premiéra zaviesť komunitné testovanie ľudí, na ktorom by sa podieľali reštaurácie, fitness centrá, divadlá či športové zariadenia. Následne by ich mohli otestovaní zákazníci navštevovať za stanovených hygienických podmienok. Podľa Sulíka už aj tak zdevastované prevádzky, ktoré zažívajú kolaps, majú suplovať štát.

Premiér Matovič tvrdil, že nechce, aby ľudia na základe nezodpovedného správania zomierali. „Kto bude potom chodiť pochovávať tých ľudí? Sulík osobne? Bude po nociach kopať tie hroby?“ pýtal sa Matovič.

Koaličná SaS dnes na Matoviča nechcela reagovať. „Predseda SaS Richard Sulík premiéra niekoľkokrát vyzval na vecnú a korektnú diskusiu, založenú na faktoch a argumentoch. Zatiaľ bez úspechu,“ uviedol hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Sulík nemá dôvod rozbiť koalíciu

SaS na ostré slová premiéra reaguje spravidla umiernene. Sociológ Vašečka si myslí, že SaS si na slovník premiéra „zvykla“. Podľa neho Sulík koalíciu nechce rozbiť a nemá na to ani dôvod a strane rastú aj preferencie.

„Oni sú tí víťazi. Nebudú robiť kroky, ktoré by ich mohli poškodiť. Faktom je, že dôvera medzi nimi sa dostáva na mimoriadne nízku úroveň. Z toho sa veľa spolupráce navariť nedá,“ usúdil sociológ.

Osobitnou kapitolou premiéra bola obrana ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO), ktorého predsedníčka zdravotníckeho výboru parlamentu Bittó Cigániková kritizovala za to, že dal do vlády narýchlo schváliť dotáciu pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu vo výške 98 miliónov eur. Argumentovala, že štát by sa mal postarať o všetkých poistencov vrátane súkromných zdravotných poisťovní.

Poslankyňa parlamentu za stranu SaS Jana Bittó Cigániková. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

Premiér jej odkázal, že ju nepovažuje za koaličnú poslankyňu a že je lobistkou finančnej skupiny Penta, ktorá vlastní poisťovňu Dôvera. Na výčitku Bittó Cigánikovej, že minister Krajčí nekomunikuje, Matovič reagoval, že pred dvomi dňami poslala SMS správu, že sa chce stretnúť.

Podľa premiéra z dvoch dní urobila dva týždne. „To je presne Janka Cigániková. Ona to má trošku aj v mene,“ dokreslil svoje vysvetlenie.

Premiér po tomto výroku čelil kritike. Odmietol, že je rasistom, ak niekomu povie, že „cigáni“. Zároveň k svojmu statusu na sociálnej sieti pripojil výklad slova cigániť, ktoré podľa slovníka slovenského jazyka znamená klamať alebo luhať.

Namiesto výkladu slova cigániť malo byť ospravedlnenie

Právnička a bývalá riaditeľka Ligy za ľudské práva Zuzana Števulová povedala, že rasizmus je aj o skrytom preberaní hanlivých označení. „Jednoznačne vieme, že slovo Cigán alebo cigániť je hanlivé označenie menšiny, ktorá je na Slovensku dlhodobo marginalizovaná. Práve preto sa takéto výrazy nemajú používať,“ povedala pre Webnoviny.sk Števulová.

Podľa nej v slovníku slovenského jazyka by sa našlo aj slovo na „N“, ktoré označuje Afroameričanov, ale nikto ho nebude používať, lebo vie, že je to hanlivé.

„Z môjho pohľadu to bol veľký prešľap premiéra. Jednoznačne niečo také nemal použiť už len preto, že slovo cigániť je odvodené od slova Cigán, a to je hanlivé označenie rómskej menšiny,“ zhodnotila právnička. Podľa nej akákoľvek snaha predsedu vlády vyviniť sa je úplne zbytočná a „skôr malo nasledovať ospravedlnenie“.

Premiér určuje pravidlá hry, ostatní na neho reagujú

Vašečka pripomenul, že posledných tridsať rokov medzi ľuďmi, ktorí majú nejaké vzdelanie, nie je najšťastnejšie používať takéto slovo. Podľa sociológa tak, ako sa v minulosti niektoré slová používali, dnes sa nepoužívajú.

„Je istý konsenzus, že sa nepoužíva slovo cigániť, lebo je to pejoratívne označenie etnika. Takisto Slováci by nechceli, aby sa používalo nejaké prídavné meno vo vzťahu k nim,“ zhodnotil Vašečka. Dodal, že ide o elementárnu snahu „nestigmatizovať“ druhé etnikum.

Premiér Matovič po kritike Sulíka a Bittó Cigánikovej tvrdil, že on vlastne iba reaguje na kroky koaličného partnera. Podľa Vašečku záleží, ako premiér reaguje. Upozornil, že Matovič ako predseda vlády určuje pravidlá hry a ostatní reagujú na neho.

„Keď sa náhodou stane, že ho niekto predbehne s nejakým nápadom a on musí reagovať, tak je to skôr výnimočné. Moja otázka je skôr, či mu neprekáža, že ho niekto predbehol a on prestáva byť v niektorých témach vládcom situácie,“ uzavrel Vašečka.