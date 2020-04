Matovič pripustil preverenie Bilecovej detektorom lži, Kyselica si za nomináciou stojí

Detektor lži by podľa predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) mohol byť hodnoverným testom bezúhonnosti generálnej tajomníčky služobného úradu ministerstva vnútra Anny Bilecovej. Uviedol to pred piatkovým rokovaním vlády s tým, že jej prípad zatiaľ pozná len z médií.

„Ja poznám tú tému len z nadpisov,“ povedal premiér.

Bežná súčasť bezpečnostných previerok

Podľa denníka Sme pôsobila vysokopostavená úradníčka rezortu vnútra v minulosti ako vedúca kontroly na Daňovom úrade v Michalovciach v dobe, keď ten schvaľoval problematické vratky DPH.

Matovič zdôraznil, že detektor lži je bežnou súčasťou bezpečnostných previerok pri vstupe do rôznych bezpečnostných zložiek. Test Bilecovej by podľa neho mohol vykonať napríklad Národný bezpečnostný úrad. „V prípade, že by boli akékoľvek dôkazy voči tejto pani, že konala morálne nečestne v minulosti, tak v žiadnom prípade nemôže zastávať miesto, ktoré zastáva. Ale chcem, aby ten rozsudok nad ňou bol vykonaný na základe jednoznačných dôkazov,“ vyhlásil Matovič. Dodal, že sa v tejto veci plánuje stretnúť s ministrom vnútra Romanom Miklucom (OĽaNO) aj so štátnym tajomníkom rezortu Lukášom Kyselicom (OĽaNO), ktorý Bilecovú nominoval.

Kyselica plne stojí za nomináciou

Bilecová pôsobila ako vedúca kontroly na Daňovom úrade Michalovce v období, keď podľa denníka Sme boli vyplatené nadmerné odpočty DPH podozrivým firmám. „Prepis odpočúvaní jej rozhovorov s viackrát stíhaným dépehačkárom Ladislavom Piptom je súčasťou vyšetrovacieho spisu karuselových podvodov,“ napísal denník Sme.

Štátny tajomník rezortu vnútra Lukáš Kyselica sa pre denník vyjadril, že si plne stojí za nomináciou Bilecovej. Úradníčky sa zastal aj minister vnútra Mikulec s tým, že on sám bol v minulosti stíhaný pre falošné obvinenia. Samotná Bilecová vyhlásila, že je ochotná podstúpiť test na detektore lži.