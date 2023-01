Matovič priznal, že je pre niektorých voličov odstrašujúci prvok a v súvislosti so stranou SaS zmenil názor

Predseda poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš pre médiá uviedol, že rokovanie klubu o termíne predčasných volieb, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok, stále prebieha. „Dnes vám určite stanovisko nepoviem. Aj keď klub už bude rozhodnutý, najprv budeme informovať našich partnerov, s ktorými rokujeme,“ tvrdí Šipoš.

Kvalita odborníkov z Progresívneho Slovenska

Líder OĽaNO Igor Matovič pre médiá uviedol, že ak sa bez nich ktokoľvek dohodne na zmene ústavného zákona, budú to rešpektovať.

Matovič taktiež dodal, že prezidentke Zuzane Čaputovej by úradnícka vláda nevyhovovala. „Zrazu by celé Slovensko videlo, čo sú za ‚odborníkov‘ ľudia z hnutia Progresívne Slovensko (PS) a za niekoľko mesiacov by sa všetci chytali za hlavy. Prezidentka, po tom, ako pozná kvalitu odborníkov z PS, bude robiť všetko pre to, aby tu úradnícka vláda nebola,“ myslí si líder OĽaNO.

Zároveň nechcel bližšie povedať, kedy sa bude konať snem hnutia. „V rámci hnutia OĽaNO sme sa dohodli, že snem bude určite po tom, ako si vyriešime otázku, ako ďalej s OĽaNO. Nemá zmysel, aby sme zvolávali jeden snem, po sneme z hnutia odíde polovica ľudí a následne budeme zvolávať ďalší snem, lebo nám budú chýbať ľudia v orgánoch,“ povedal.

Pellegrini ako Panna Mária

Rovnako uviedol, že umiernený liberálny volič dnes nemá koho voliť. „Bude voliť uletených boľševikov z PS? Asi ťažko. Ja som pre niektorých voličov odstrašujúci prvok. Nechcem, aby volič bol sklamaný a ostal doma v papučkách a mafia vyhrala voľby. Prídeme s takou stratégiou, aby ľudia mohli voliť s čo najlepším pocitom, že volia, čo najväčšie dobro a nie čo najmenšie zlo,“ tvrdí Matovič.

Zároveň pripomenul, že v minulosti ľudí prostredníctvom videa nabádal, aby volili stranu Sloboda a Solidarita (SaS). „Dnes už nebudem hovoriť, voľte SaS, možno budem hovoriť voľte stranu Eduarda Hegera,“ dodal. Taktiež uviedol, že budú meniť názov hnutia, pretože frakciu Zmenu zdola na kandidátke nechcú.

Líder OĽaNO sa po návrate do poslaneckej lavice v Národnej rade SR najviac tešil na to, že bude „skorumpovaným zlodejom Robertovi Ficovi (Smer-SD) a Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD) môcť hovoriť pravdu do očí. Týchto ľudí treba konfrontovať, lebo mám pocit, akoby sme tu chceli očistiť Pellegriniho a urobiť z neho Pannu Máriu, čo včera pristála s Majkou z Gurunu.