Matovič reagoval na konflikt Kollár – Šeliga a konanie sulíkovcov a kiskovcov nepovažuje za fér

Vzťahy vo vnútri vládnej koalície sú v súčasnosti omnoho lepšie vo vnútri ako navonok. Po stredajšom zasadnutí vlády to povedal jej predseda Igor Matovič (OĽaNO). Reagoval tak na utorkovú slovnú výmenu predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) a podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu (Za ľudí) počas rozpravy k návrhu na odvolanie šéfa parlamentu.

„Ja na tých koaličných radách pomaly vidím najväčších kamarátov,“ povedal premiér s tým, že akonáhle sa však niektorí koaliční predstavitelia postavia pred mikrofóny a kamery, začnú si „niečo odkazovať“.

Otvorené vládnutie má svoje riziká

Matovič zároveň zopakoval, že nepovažuje za fér, keď dva týždne členovia SaS a Za ľudí hovoria, že Kollár by pre kauzu diplomovky nemal byť šéfom parlamentu, ale pri príležitosti odvolať ho odídu z hlasovania. „Potom sme si to mohli vybaviť prvý deň a bolo by po kauze,“ povedal premiér s tým, že verí, že sa koaliční partneri poučili.

Podľa Matoviča má súčasná koalícia nevýhodu oproti predošlým koalíciám vedeným stranou Smer-sociálna demokracia. „Oni mali tmel, ktorý ich lepil. Spoločný biznis, ktorý chceli urobiť,“ uviedol predseda vlády s tym, že jeho koalícia má len zodpovednosť splniť dané sľuby.

„Sľúbili sme ľuďom vo voľbách otvorené vládnutie. To má také trošku riziká s tým spojené, že ľudia prakticky vidia všetko, čo je vo vnútri,“ skonštatoval s tým, že jeho cieľom je, aby vládna koalícia vydržala celé štyri roky.

Talianske manželstvo s rozvarenými špagetami

„Je to také možno talianske manželstvo alebo talianska rodina, možno niekedy sa povadíme, niekto niekedy tie špagety rozvarí. Ale nakoniec verím, že nám všetkým aj spolu s ľuďmi na Slovensku bude chutiť,“ dodal predseda vlády.

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga v utorkovej rozprave parlamentu vyhlásil, že nerozumie, prečo Kollár podáva návrh na svoje vlastné odvolanie z funkcie.

Podľa neho Kollár vydiera celú vládnu koalíciu pre jednu diplomovku. Vyzval Kollára, aby stiahol návrh na odvolanie. Kollár označil Šeligu za farizeja. „Niečo tak odporne farizejské ako je Šeliga, som v politike nestretol,“ reagoval Kollár, ktorý nakoniec svoje odvolávanie ustál.