Matovič sa počas koronakrízy neosvedčil, je príliš osobný a nedôveruje ani hovorcovi, hodnotí politológ

Premiér Igor Matovič podobou svojho doterajšieho vládnutia nepripomína ani jedného z bývalých slovenských premiérov. Zhodli sa na tom politológ Grigorij Mesežnikov a politický analytik Ján Baránek. Podľa Mesežnikova je súčasný premiér príliš osobný a emocionálne reaguje. Baránek tvrdí, že je zatiaľ najmenej štandardným premiérom.

Siedmy premiér Slovenska

Matovič je v poradí siedmy šéf slovenského kabinetu od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. Pred ním vláde predsedali Vladimír Mečiar, Jozef Moravčík, Mikuláš Dzurinda, Robert Fico, Iveta Radičová a Peter Pellegrini.

„Bol zatiaľ najmenej štandardným premiérom, nemal možnosť preukázať profesionálne zručnosti iné ako počas koronakrízy. Aj tam sú k nemu výhrady. Premiéri, o ktorých sa bavíme, vládli v úplne iných pomeroch. Matovič nastúpil do niečoho, s čím nemáme skúsenosť,“ komentoval Baránek pôsobenie súčasného premiéra a jeho predchodcov.

Podľa Mesežnikova pri bývalých premiéroch bolo jednoznačne jasné, aké majú nastavenie na výkon moci, pričom Mečiar, Fico je jedna kategória a Dzurinda, Radičová iná kategória. „Matovič pochádza z prostredia bližšieho k stredopravým stranám, ale spôsobom komunikácie sa vzďaľuje od Dzurindu a Radičovej. Neviem si predstaviť, že by Dzurinda tak ako Matovič posielal odkazy svojim partnerom, nehovoriac o Radičovej,“ mienil Mesežnikov.

Finančná pomoc nedorazila

Ako ďalej povedal, premiér sa osvedčil počas koronakrízy, ale pri koaličnej spolupráci to škrípalo. „Nenastavil rovnako mantinely vo vzťahoch medzi svojim hnutím OĽaNO a ďalšími tromi subjektmi koalície. Ukázalo sa to teraz. Je zhovievavejší k Sme rodina ako k SaS a Za ľudí. Neviem, ako dlho to tak môže vydržať. Myslím si, že dlho nie,“ poznamenal Mesežnikov.

Podľa Baránka sa Matovič ako premiér za uplynulých sto dní neosvedčil. „Bohužiaľ, nastúpil do veľkej krízy a neosvedčil sa hlavne z dôvodu, že finančná pomoc malým podnikateľom a živnostníkom nedorazila. Matovič prijal silné reštrikčné opatrenia v boji proti ochoreniu Covid-19, ale neuvedomil si, že čím sú silnejšie reštrikcie, tým silnejšia musí byť finančná sanácia,“ zhodnotil Baránek. Dodal, že následky ľudia nebudú znášať hneď, ale prejavia sa neskôr.

Pokiaľ ide o komunikáciu premiéra, Mesežnikov ju považuje za neprimeranú. „Je priveľmi osobný, emocionálne reaguje. Ako súkromná osoba si to môže dovoliť, ako predseda vlády by si to nemal. Mal by to konzultovať s niekým, kto je skúsenejší,“ zhodnotil Mesežnikov s tým, že takáto komunikácia môže mať dôsledky na stav koaličnej spolupráce. Ak takto príliš neformálne komunikuje v zahraničí môže sa to podľa neho prejaviť aj na vzťahoch s cudzími krajinami.

Konflikt so Sulíkom a marketingový obraz

Krátko pred veľkonočnými sviatkami počas koronakrízy si minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a premiér Matovič (OĽaNO) posielali cez sociálne siete ostré odkazy pre dopravné zápchy. Podľa Mesežnikova takéto obnažovanie vzťahov bolo nevhodné a nesúviselo s transparentnosťou vládnutia.

„Otvorenosť je potrebná, ale riešenie nedotiahnutých vecí s nejasným pozadím, to je nevhodné,“ dodal. Podľa analytika Baránka obidvaja politici nenašli správny spôsob komunikácie. „Bolo to nedôstojné a hrubý amaterizmus zo strany Sulíka a Matoviča,“ podotkol Baránek.

Premiér často na sociálnej siete píše príspevky, ktoré sú politickými odkazmi pre partnerov či posolstvá pre občanov. Zároveň sa zdôveruje aj s osobnými zážitkami a komentuje príspevky bežných ľudí. Podľa Baránka by Matovič mal mať na sociálnej sieti osobitnú stránku ako premiér a zvlášť súkromnú stránku, ktorá by bola jeho „marketingovým obrazom“.

„Nenamietam proti sociálnym sieťam, svet sa predsa niekam posunul. Ale nemyslím si, že by mal premiér miešať politické posolstvo s osobnými vecami. Aj prezident Trump píše na Twitteri, ale na 90 percent len politické veci,“ mienil analytik.

Menej štátnické vystupovanie a chýbajúci hovorca

Baránek hovorí, že Matovič pri porovnaní so svojimi predchodcami je odlišný vo vystupovaní. „Má omnoho menej štátnické vystupovanie. V istých okamihoch je až príliš málo formálne,“ zhodnotil analytik. Podľa neho to môže byť prekážka pri stretnutiach s partnermi v EÚ.

„Tam by si mal premiér dávať väčší pozor, čo a ako povie. Nie všetko, čo povie, môžu pochopiť ako žart,“ doplnil. Viac Baránka zarazilo, že Matovič nemá hovorcu. „Nie všetky témy sú hodné komunikácie premiéra. Neviem, prečo nemá hovorcu, či je to tým, že nikomu nedôveruje,“ uzavrel.

Vláda je v nedeľu v úrade sto dní. Prezidentka Zuzana Čaputová ju vymenovala 21. marca. Kabinet vytvorili štyri politické subjekty Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina, Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí.