Matovič sa v prípade zavretých obchodov v nedeľu skrýva za epidemiológov, ale rozhodne sa asi vo štvrtok

Otvorenia obchodov v nedeľu sme sa stále nedočkali. Aj keď je väčšina protiepidemiologických opatrení zrušená, maloobchodný predaj je aj naďalej pod drobnohľadom konzília odborníkov a sám premiér Igor Matovič to chce ponechať tak aj naďalej, aby sa vyhol politickej zodpovednosti za prípadnú krízu v koalícii. Nepotrvá to však dlho. Podľa informácií z prostredia krízového štábu, lekári by už vo štvrtok mali rozhodnúť, že obchody v nedeľu sa môžu otvoriť

Prieskumy sú nejednoznačné

Zatvorené obchody v nedeľu iste nie je téma, ktorá veľmi znepokojuje občanov. Po troch mesiacoch si na to akoby zvykli a akosi zabudli na to, aké je to nakupovať v nedeľu.

Potvrdil to aj nedávny prieskum agentúry 2muse. Podľa neho sa drvivá väčšina slovenských spotrebiteľov (80 %) prikláňa k názoru, že malé predajne potravín môžu ostať v nedeľu zatvorené aj do budúcna. Jednoznačne s tým súhlasí 59 % ľudí a skôr súhlasí 21 % opýtaných.

Na druhej strane najnovší prieskum pre Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) ukazuje, že viac ako 60 % oslovených je pozitívne naklonených tomu, aby viaceré skupiny obyvateľstva mohli pracovať v maloobchode aj v nedeľu. Len 28 % je proti takejto možnosti.

Veľkú podporu našli najmä u mladých (25-34 rokov), z ktorých 70 % je za možnosť nedeľnej práce v maloobchode a len 19 % bolo proti.

Ktorý prieskum je pravdivý? Akoby ich robili stúpenci a odporcovia nedeľného predaja.

Matovič sa rozhodol pre kompromis

Premiér si je vedomý, že je to jedna z otázok, ktorej sa obával, ešte keď zostavoval vládu. Hocijaké rozhodnutie by neprispelo k úplnej spokojnosti občanov a z toho má Matovič strach. Nepomáhajú mu ani koaliční partneri, ktorých názory sa tiež rôznia. Rozhodol sa pre kompromis. Tak, ako to bolo u neho zvykom, schoval sa za názor lekárov.

Vysvetlenie z Úradu verejného zdravotníctva prišlo vhod zástancom zatvorených predajní v nedeľu. „Nemálo prevádzok je aj v obvyklej situácii počas tohto dňa zatvorených, respektíve má výrazne obmedzené otváracie hodiny. Epidemiológom preto prišlo v aktuálnej situácii ako prijateľné riešenie stanoviť sanitárny deň na nedeľu,“ konštatuje ÚVZ.

Samozrejme, takéto vysvetlenie prišlo Matovičovi vhod, veď sám si myslí, že predajne v nedeľu by nemali byť otvorené.

Koaličný problém sa však nevyriešil

Dočasné rozhodnutie premiéra iba oddialilo existujúci problém. Niektorí koaliční poslanci žiadali hlavného hygienika, aby sa opatrenie zrušilo, lebo je možno v rozpore s ústavou.

V rozhodnutí vnímajú politické dôvody najmä pri určení sanitárneho dňa, ktorým sa stala nedeľa. Musíme uznať, že ide o politiku. O nej by sa malo rozhodovať v parlamente a nie sa schovávať za lekárov. Uvedomiť si to musí aj Matovič, ktorý konečne čoskoro bude musieť niečo aj politicky rozhodnúť.

Umenie dobrého politika je aj v najťažších situáciách nájsť východisko a neodkladať problém na zajtra. Líder OĽaNO toto umenie zatiaľ nepredviedol.

Jeho najmilšie koaličné dieťa Boris Kollár by prípadný návrh zákazu nepodporil. „Nedeľné zatvorenie obchodov nie je v súčasnej situácii podstatnou témou. Toto opatrenie je potrebné robiť v čase, kedy je štát v dobrej kondícii,“ uviedol.

Ak by sa premiér silou mocou snažil takýto návrh presadiť aj za pomoci opozície, porušil by koaličnú zmluvu, na druhej strane ho vlastní tlačia, aby podporil aj ich agendu. V prípade, že sú proti SaS a Za ľudí, každému z nich môže povedať, nech idú preč, ale Kollár? Po štvrtku bude musieť asi niekoho sklamať. Uvidíme koho.