Matovič sa pustil do „hlavnej slovenskej lesby“ za jej reakciu na úmrtie Krčméryho

Poverený minister financií a šéf hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič sa vo svojom profile na sociálnej sieti kriticky vyjadril k statusu Hany Fabry z LGBTI komunity, ktorá napísala, že Vladimír Krčméry „bol okrem iného tvárou aj tvarou Aliancie proti rodine a ich nenávistného antiLGBTQ referenda, aj on prispel k tomu, že sa nám tu mnohým žije zle a že dvoch z nás zavraždili“.

Matovič na to reagoval vyjadrením, že hlavná slovenská lesba šíri nenávisť aj v deň smrti človeka, ktorého nenávidí len pre jeho vieru. „Kvôli jeho (logickému) presvedčeniu, že matka je žena a otec muž. Lebo tak to vždy bolo, je a bude. Toto je tá ich slávna ‚láska a tolerancia‘ … a podľa lajčíkov, objatí a srdiečok je zrejmé, že v tých kruhoch sa to nenávisťou len tak hemží a mňa to mrzí,“ napísal Matovič.

Jeho status komentoval aj poslanec OĽaNO Milan Kuriak slovami „a aj preto nesmieme byť ticho pri posúvaní hraníc zvrátených požiadaviek. Tie musíme rázne odmietať a nesmieme im dovoliť prerastať do extrémov“. Dodal, že ľudí neodsudzuje, ale na konania poukazovať neprestane aj napriek mnohým útokom pre jeho „otvorené názory na presadzovanie nebezpečnej ideológie“.