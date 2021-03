Matovič sa v politike vyžíva. Jeho odchod do ústrania by ohrozil OĽaNO

Bez zotrvania Igora Matoviča v politike si v hnutí OĽaNO budúcnosť nepredstavujú. Matovič je však človek netradičných prístupov a preto sa nedá ani vylúčiť, že napokon dospeje k odchodu z politiky.

V politickom zákulisí počuť aj názor, že možno by sa mu ľahšie odchádzalo po odznení pandémie. Zatiaľ má však odhodlanie o svoju premiérsku pozíciu zabojovať, hoci ho k takémuto kroku tlačí koaličná SaS.

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová tento postoj doteraz formulovala zdržanlivejšie.

Matovič za Danka v politike bol aj nebol

Matovič sa už z politiky v minulosti stiahol, ale nachádzal sa v odlišnej pozícii ako v súčasnosti. Bol radovým opozičným poslancom OĽaNO a v ostrom spore s politikom z druhého brehu. S predsedom parlamentu Andrejom Dankom zo SNS.

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič a šéf SNS Andrej Danko. Foto: SITA - koláž WBN.

V máji 2017 Matovič vyhlásil, že nebude chodiť do parlamentu po tom, čo sa mu niekto neznámy vyhrážal smrťou. Objednávateľom mal byť vraj „psychopat“ Danko.

Výsledkom bolo, že Danko mu za neospravedlnené neúčasti na rokovaniach parlamentu viackrát siahol na plat. Matovič však z politiky úplne neodišiel, len bojkotoval schôdze.

Racionalista Fico

Môže to vyznieť zvláštne, ale príkladom Matovičovi by mohol byť šéf Smeru-SD Robert Fico. Ten v roku 2018 po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky racionálne zareagoval na požiadavku menšieho koaličného partnera Mostu-Híd, že má odísť z postu premiéra, ak má pokračovať vláda s premiérom zo strany Smer. Rovnakej požiadavke, ale za iných okolností čelí aktuálne Matovič.

Ak by Fico vtedy dobrovoľne neodstúpil, je pravdepodobné, že by už od roku 2018 vládla stredopravá vláda. Zrejme s premiérom Richardom Sulíkom. SaS bola v tom čase na tom preferenčne o niečo málo lepšie ako OĽaNO s Matovičom. Kde by sa teraz nachádzalo Slovensko pod Sulíkom s jeho vládou a či by situácia bola politicky pokojnejšia, sa možno len domnievať.

V OĽaNO veria v správny krok premiéra

Zatiaľ Matovičov odchod nežiada druhý najsilnejší koaličný subjekt Sme rodina. Aj tam sa však prejavili trhliny, keď odchod z Matovičovej vlády ohlásil minister práce Milan Krajniak.

Premiér Matovič sa stále môže oprieť o poslanecký klub svojho hnutia. S počtom 53 poslancov OĽaNO sa súčasná koalície nikam nepohne. Poslanec Andrej Stančík (OĽaNO) verí, že Matovič si svoju zodpovednosť uvedomuje a urobí správny krok.