Matovič sa vyjadril k odvolaniu Kollára z postu predsedu parlamentu, hrozí odchod Sme rodina z koalície

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) predpokladá, že by nastal reálny scenár odchodu hnutia Sme rodina z koalície, ak by jeho šéf Boris Kollár musel skončiť na pozícii predsedu parlamentu. Matovič sa takto vyjadril po trojhodinovom stretnutí poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti so šéfom parlamentu Kollárom pre kauzu plagiátu jeho diplomovej práce.

Mafia striehne za rohom

„Tak ako som spoznal Borisa Kollára za posledné mesiace, to je človek ktorému omnoho viac záleží na ľudskom prístupe k veci ako na formálnom dodržiavaní pravidiel. Myslím si, že ak by sme teraz súhlasili s tým, že spravodlivosti bude podhodený len Boris Kollár, a nie všetci ostatní, ktorí spáchali to isté v tom čase, na tej istej škole alebo na celom Slovensku, tak by to považoval za ľudské sklamanie. Predpokladám, že táto strana by opustila koalíciu,“ povedal Matovič. Podľa premiéra je to reálny scenár, ktorý by nastal.

Po odchode Sme rodina by zostalo koalícii v parlamente 78 poslancov zo 150. Ako ďalej poznamenal premiér, „mafia striehne za rohom, aby získala na svoju stranu aspoň troch poslancov a koalícii by poslanecká väčšina vydržala tak do septembra”. Premiér zdôraznil, že ak má Kollára niekto súdiť, tak sú to voliči. „Len voliči rozhodnú, či je viac splniť predvolebné sľuby alebo teraz podľahnúť tlaku,“ dodal.

Retroaktívne pôsobenie zákona je protiústavné

Poslanecký klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti v súvislosti s diplomovou prácou Kollára požiada ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) a ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí), aby spoločne do septembra tohto roku zabezpečili prijatie a účinnosť zákona, ktorý preverí originály všetkých záverečných prác. Tie sa majú podľa šéfa klubu OĽaNO Michala Šipoša preverovať od obdobia, na ktorom sa ministri školstva a spravodlivosti dohodnú. Systém majú nastaviť tak, aby každý kto získal titul nezákonne, oň prišiel.

Predseda ústavnoprávneho výboru parlamentu Milan Vetrák (OĽaNO) je k spätnému preverovaniu titulov do minulosti skeptický, pretože retroaktívne pôsobenie zákona je podľa neho problematické až protiústavné, „Možno títo dvaja ministri prekvapia a možno niečo vymyslia, čo nikto pred nimi nevymyslel,“ dodal Vetrák.

S Kollárom by mal v stredu 1. júla hovoriť tiež klub strany Sloboda a Solidarita (SaS). Koaličná strana Za ľudí v sobotu 27. júna informovala, že trvá na tom, aby líder hnutia Sme rodina Kollár odstúpil pre kauzu svojej diplomovej práce z pozície predsedu Národnej rady SR (NR SR). Podľa podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu (Za ľudí) v strane rešpektujú, že funkcia predsedu NR SR patrí hnutiu Sme rodina a je na nich, ako sa k tomu postavia.

Kollár kopíroval od školiteľa

Líder mimoparlamentnej strany Spolu Juraj Hipš 23. júna informoval, že Kollár mal svoj titul magistra získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany. Najviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša. Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici a témou jeho diplomovky bola „Zmena klímy a bioklimatický potenciál cestovného ruchu v oblasti Kysúc“.

Kollár na tlačovej konferencii v piatok 26. júna vyhlásil, že kým bude v politike, nebude používať titul magister. Odmietol sa ospravedlňovať, pretože podľa svojich slov nemá za čo, keďže postupoval v súlade so zákonom. Neskôr sa na sociálnej sieti ospravedlnil každému, komu za posledné dni v tejto súvislosti vedome či nevedome ublížil, či sa ho dotkol alebo urazil.