Matovič si opäť kopol do Sulíka. Tisícky mŕtvych a minister oddychuje v Dubaji, sťažuje sa

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa sťažuje na svojho koaličného partnera a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Už po niekoľkýkrát mu vyčíta jeho „zlyhanie“ pri nákupoch antigénových testov potrebných na testovanie ľudí na COVID-19.

„Toto je už vrchol,“ začína Matovič svoj status na sociálnej sieti. Pripomína, že ešte v polovici novembra Ústredný krízový štáb rozhodol, že pred Vianocami sa uskutočnia tri kolá celoplošného testovania na koronavírus.

Potrebné na to však bolo nakúpiť testy, čím vláda poverila ministra Sulíka. „Nasledovala spŕška výhovoriek, ako to on urýchlene urobiť nemôže … až prebehla prečudesná a podozrivá ,súťaž´ … až nakoniec nakúpil testy bez akejkoľvek súťaže priamo od jednej firmy, čo od začiatku tvrdošijne tvrdil, že sa nedá,“ píše premiér.

Ministerstvo hospodárstva SR kúpilo od akciovej spoločnosti Eurolab Lambda za takmer 12,9 milióna eur 2,6 milióna antigénových testov. V rámci zmluvy si vyhradzuje možnosť uplatniť opciu na dodanie ďalších 2,6 milióna testov. Spoločnosť Eurolab Lambda dodávala štátu skríningové testy na diagnostiku ochorenia COVID-19 aj na prvé kolo testovanie obyvateľstva.

Vo štvrtok na Slovensko podľa premiéra dorazilo 32 percent testov z objednávky. Označuje to za „strašnú hanbu a zlyhanie“ dôsledkom čoho je podľa neho katastrofa v nemocniciach a tisícky mŕtvych. Na Slovensku evidujeme doteraz 2 717 úmrtí v súvislosti s COVID-19.

Matovič vo svojom statuse Sulíkovi vyčíta, že „má totálne na háku“ a nie je prítomný už na štvrtom zasadnutí vlády od 16. decembra. „A tak, kým pán doktor Dubaj ako riaditeľ nemocnice v Nitre vedie tím zúfalých zdravotníkov, ktorí z posledných síl zachraňujú životy zbytočne nakazených ľudí … pán minister ,zaslúžene´ oddychuje … v Dubaji (?),“ uzatvára premiér.