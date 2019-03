Matovič upozorňuje na nespravodlivosť dôchodkového stropu, zákon nerozlišuje odpracované roky

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) – Zavedenie stropu na vek odchodu do dôchodku na 64 rokov je podľa šéfa hnutia OĽaNO Igora Matoviča veľmi nespravodlivé. Schválený ústavný zákon totiž podľa neho nerozlišuje to, koľko rokov počas aktívneho života človek odpracoval pri odchode do dôchodku.

„Pozerajme radšej na rovnako odpracované roky, nie na rovnaký vek,“ povedal. Hnutie OĽaNO preto podľa Matoviča navrhovalo, aby sa predčasný odchod do dôchodku so zodpovedajúcim krátením penzie týkal tých ľudí, ktorí si odpracovali 40 rokov.

Avizujú nižšie dôchodky

Podľa schváleného ústavného zákona pritom podľa Matoviča bude môcť ísť do dôchodku v 64 rokoch muž, ktorý odpracoval 46 rokov rovnako ako muž, ktorý pred dôchodkom pracoval len 15 rokov. Návrh hnutia OĽaNO by bol pritom podľa prepočtov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť desaťkrát lacnejší ako schválený dôchodkový strop, tvrdí.

„Zaradíme túto otázku do referenda,“ avizuje líder hnutia OĽaNO. Jeho stranícky kolega Eduard Heger upozornil na to, že po schválení ústavného zákona o dôchodkovom strope budú dôchodky nižšie o 50 až 100 eur.

Po schválení dôchodkového stropu sa musia ľudia v budúcnosti pripraviť na nižšie dôchodky. V reakcii na schválenie ústavného zákona, ktorý ohraničuje vek odchodu do dôchodku, to uviedla poslankyňa NR SR za SaS Lucia Nicholsonová.

„To, čo oni nemajú, my máme a máme na to analýzy, ktoré jednoznačne smerujú k tomu, že z dlhodobého hľadiska pôjdu dôchodky jednoducho dolu,“ podotkla.

Ako uviedla poslankyňa za Most-Híd Irén Sárközy, poslanci za Most-Híd mali pri hlasovaní „voľnú ruku„. Ona sama sa hlasovania zdržala. „Most hovorí stále to, že riešime niečo, čo bude aktuálne za 20 rokov,“ povedala.

Fico považuje zákon za sociálny počin

Schválenie ústavného zákona o zavedení stropu na dôchodkový vek je podľa predsedu strany Smer-SD Roberta Fica obrovským sociálnym počinom. „Smer je neustále schopný zabezpečovať v Národnej rade SR aj ústavnú väčšinu,“ povedal na štvrtkovej tlačovej besede.

Upozornil na to, že predstavitelia Smeru nechcú, aby ľudia išli do dôchodku v 72 rokoch. „Nechceme, aby ľudia zomreli pri strojoch,“ povedal.

Podľa Fica sa do roku 2034 nebudú zvyšovať náklady na dôchodkový systém. „Ak sa potom budú, nemôžeme dôchodcov stavať na okraj, bude sa to musieť riešiť na úkor iných priorít, napríklad na zbrojenie,“ zdôraznil.

Okrem ohraničenia dôchodkového veku ústavný zákon tiež podľa Fica zakotvil do Ústavy SR inštitút minimálnej mzdy „Zamestnanec nemôže pracovať za mzdu nižšiu ako je minimálna mzda,“ povedal. Aj tento krok považuje za „obrovský sociálny pokrok„.

Za ďalšie významné opatrenie šéf Smeru považuje aj ústavné zakotvenie všetkých troch pilierov dôchodkového zabezpečenia, teda prvého, štátneho priebežného piliera, druhého penzijného piliera a tretieho piliera v podobe doplnkového dôchodkového sporenia.

Znižovanie dôchodkového veku pre matky

Parlament schválil ústavný zákon od poslancov za Smer-SD, ktorým sa od júla tohto roka zavedie strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov. Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, bude mať právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku.

Ak žena vychovala dve deti, bude môcť ísť do penzie najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi bude mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku. Za schválenie ústavného zákona hlasovalo 91 poslancov, 37 bolo proti a 15 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania.

Zavedenie stropu na penzijný vek okrem poslancov za Smer-SD podporili poslanci za SNS, Sme rodina, ĽS Naše Slovensko, traja poslanci za Most-Híd a nezaradení poslanci Alena Bašistová, Rastislav Holúbek, Juraj Kolesár, Peter Marček a Martina Šimkovičová.

Sporenie na dôchodok

Schválený ústavný zákon obsahuje aj ustanovenia o tom, že primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia, ako aj o tom, že štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok.

Do ústavného zákona vložili poslanci za Smer-SD aj ustanovenia o minimálnej mzde. V návrhu ústavného zákona sa uvádza, že „každý zamestnanec má právo, aby jeho odmena za vykonanú prácu nebola nižšia ako minimálna mzda„. Podrobnosti o úprave minimálnej mzdy ústavný zákon ponecháva na obyčajný zákon.