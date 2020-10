Matovič určite urobil veľa dobrých vecí. Prekáža mi však jeho komunikácia, hovorí šéf KDH Majerský

Nechcel hodnotiť, či vláda vydrží celé volebné obdobie. Nebol by ale za to, aby už po trištvrte roku boli znovu parlamentné voľby. Na predsedovi vlády Igorovi Matovičovi (OĽaNO) mu najviac prekáža komunikácia. O bývalých predsedoch KDH povedal, že sa snaží mať so všetkými dobré vzťahy. „S Alojzom Hlinom sa nám od volieb zatiaľ nepodarilo stretnúť. Budem rád, keď pominie pandémia a stretneme sa,“ povedal v rozhovore pre portál Webnoviny.sk predseda KDH Milan Majerský. Vo funkcii je dva mesiace. Nahradil Hlinu, ktorý sa stoličky predsedu vzdal po tom, čo sa kresťanskí demokrati do parlamentu nedostali.

Od parlamentných volieb je dominantnou témou verejnej diskusie pandémia. Premiér Igor Matovič čelí kritike za to, ako komunikuje či ako manažuje vládu pri zvládaní koronakrízy. Patríte k jeho kritikom?

Chcel by som, aby Slovensko zvládlo pandémiu čo najlepšie. Je veľa otáznikov, ale nerozvážna komunikácia mi najviac prekáža. Veciam to vôbec nepomáha. Opatrenia by sa mali prijímať tak, aby dávali viac odpovedí ako otáznikov a mali by ich prijímať odborníci.

Slovensko sa bude plošne testovať na koronavírus antigénovými testami. Za akých okolností by ste taký plán ako politik podporili?

Vzhľadom na zhoršovanie epidemiologickej situácie, opatrenia sú prísnejšie. Musia byť však logické a citlivé k ľuďom. Dokonca si myslím, že sme už niekoľko týždňov svedkami, že niektoré opatrenia nie sú logickým vyústením záverov odborníkov. Ak je vláda dostatočne pripravená, disponujeme odborníkmi, personálnymi kapacitami a dokážeme pritom chrániť najmä najzraniteľnejšie skupiny občanov, tak súhlasím s plošným testovaním.

Mali sme niekoľko mesiacov na prípravu pred druhou vlnou, ale neurobilo sa dostatočné množstvo práce. Napríklad viaceré verejné budovy sú voľné. Mohli sa v nich urobiť rozvody kyslíka, nakúpiť postele, pľúcne ventilácie a pripraviť sa na zvýšený počet hospitalizovaných.

Igor Matovič spojil plošné testovanie so svojim zotrvaním v pozícii premiéra. Krátko po oznámení o plošnom testovaní ho podporili všetky koaličné strany. Prečo posunul odbornú tému plošných testov do čisto politickej roviny?

Plošné testovanie by sa určite nemalo spájať s tým, či zotrvá na stoličke premiéra. Ak je presvedčený o tom, že testovanie je prospešné, tak sa má urobiť. Osobne by som začal testovať v ohniskách nákazy a tam, kde je najvypuklejšia situácia. Dobre, o testovaní vláda rozhodla, treba jej vyjsť v ústrety, lebo všetkým záleží na Slovensku.

Boj s korupciou je silnou témou premiéra, ale ľudia očakávajú aj riešenie ďalších dôležitých tém.

Aký je Matovič ako premiér?

Prekvapilo ho, že je premiérom a že zostavoval vládu. Možno ho to našlo hneď po voľbách nepripraveného. Nehovorím to preto, aby som ho kritizoval a aby sa vrátil Smer. Matovič určite urobil veľa dobrých vecí. Chcem oceniť jeho nasadenie pri snahe vlády vytvoriť podmienky na nezávislé vyšetrovanie osôb podozrivých z trestných činov, či už je to kauza Dobytkár, Bödör, kauza štátnych hmotných rezerv, prípad bývalej štátnej tajomníčky Jankovskej a problém v súdnictve.

Boj s korupciou je silnou témou premiéra, ale ľudia očakávajú aj riešenie ďalších dôležitých tém. Oceňujem, že na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny sa pripravuje veľa dobrých zákonov. Keď vstúpia do platnosti, môžu posunúť dopredu nezdravý sociálny systém.

Pandémia skúša súdržnosť tejto vlády. Myslíte si, že vydrží celé volebné obdobie?

Matovičova vláda prišla do najťažšej situácie spomedzi všetkých vlád na Slovensku, keďže hneď po nástupe musela operatívne začať riešiť pandemickú krízu, pričom zdedila krajinu vo veľmi zlom stave po všetkých stránkach. Na druhej strane vláda musí zvládnuť riadiť štát aj v ťažkých časoch a vnútorné rozkoly v koalícii určite neprispievajú k ich jednote, ani k upokojeniu zložitej situácie v národe. Neprináleží mi hodnotiť, či vláda vydrží. Skôr si želám, aby ľudia na Slovensku dostali adekvátnu pomoc od štátu, ktorému platia dane a dokázali sme spoločne prekonať koronakrízu.

Ste pripravení v KDH aj na predčasné voľby?

Pred pár dňami sme mali doplňujúce voľby na starostov, v ktorých sme uspeli. Vždy sme pripravení zabojovať o dôveru občanov. Nebol by som však za to, aby už po trištvrte roku boli znovu parlamentné voľby. Neprospeje to ani politickým stranám a ani ľuďom. Nech vláda robí čo najlepšie opatrenia pre dobro občana a voľby nech sú v tom čase, kedy majú byť. Môže sa ale stať všeličo. KDH bude pripravené, aby v parlamentných voľbách konečne uspelo.

KDH sa dvakrát po sebe nedostalo do parlamentu. Neohrozuje to už samotnú existenciu značky KDH?

KDH je silno zastúpené v regiónoch. Máme najviac starostov spomedzi všetkých strán. Máme najviac poslancov obecných, mestských a regionálnych zastupiteľstiev a aj niekoľkých primátorov. To nás predurčuje k tomu, že sme stále dobrou a kvalitnou značkou. Už teraz sa ozývajú politické strany, ktoré chcú s nami spolupracovať v regionálnych a komunálnych voľbách. Mnohé strany si uvedomujú, že bez zastúpenia v regiónoch je ťažké robiť politiku. Silné regióny zároveň znamenajú dobrý predpoklad aj pre celonárodnú silu.

Pokúsi sa KDH v ďalších parlamentných voľbách o samostatný postup alebo by bolo lepšie, keby ste sa spojili s inou stranou a tak zvýšili svoje šance?

V tejto chvíli sa KDH sústredí na to, aby znovu získalo dôveru voličov. Poctivou, mravenčou prácou, posilňovaním odbornosti, príchodom expertov do hnutia, vytrvalou konštruktívnou komunikáciou. Chceme spájať nielen kresťanov v politike, ale spájanie politických strán určite nie je témou dňa. To, do akej miery je o ňom dobré uvažovať, ukáže čas, dôvera voličov a vývoj na domácej politickej scéne. Urobím však všetko pre to, aby hlas voliča KDH znova neprepadol.

Je možné, že oslovíte Kresťanskú úniu Anny Záborskej, aby jej ľudia išli do volieb na vašej kandidačnej listine?

Je predčasné na to odpovedať. Kresťanská únia je súčasť najsilnejšej vládnej strany OĽaNO. Komunikujeme s Kresťanskou úniou, je naším najprirodzenejším partnerom. Ešte pred pár mesiacmi sme s niektorými jej ľuďmi sedeli na našich vnútrostraníckych celoslovenských radách. To, že niektorí odišli na kandidačnú listinu OĽaNO, je jedna vec. Druhá vec je, že v budúcnosti by sme s Kresťanskou úniou mohli mať konkrétnu formu spolupráce. Musíme si však stanoviť jasné a vyvážené pravidlá.

Pred voľbami Igor Matovič ponúkol KDH, aby sa jeho kandidáti uchádzali o miesta v parlamente na kandidačnej listine OĽaNO. Bolo správne, že KDH takú ponuku odmietlo?

Tá ponuka vznikla v konfrontácii, nie z úprimnej snahy, aby hlasy KDH neprepadli. Vznikla v konfrontácii medzi Igorom Matovičom a vtedajším predsedom KDH. Aj rozhodnutie rady hnutia v tom období smerovalo k samostatnému postupu vo voľbách.

Aké vzťahy máte s bývalými predsedami KDH?

Snažím sa mať dobré vzťahy so všetkými. Myslím si, že či už s Figeľom, Hrušovským a Čarnogurským mám dobrý vzťah. S Alojzom Hlinom sa nám od volieb zatiaľ nepodarilo stretnúť. Budem rád, keď pominie pandémia a stretneme sa.

Kto bol podľa vás najlepší predseda KDH v jeho histórii?

Každý bol niečím výnimočný. Ján Čarnogurský má svoj prím ako zakladateľ hnutia a že jediný z predsedov bol premiérom. Pavol Hrušovský bol jeden z najlepších predsedov Národnej rady SR. Lepšieho nepoznám. Mal jeden z najlepších príhovorov, aký som kedy počul, pri výročí vzniku Slovenskej republiky. Ján Figeľ dal KDH európsky rozmer, bol to politik európskeho formátu. Alojz Hlina posilnil regionálny rozmer KDH. Bol predsedom na kolesách, obišiel celé Slovensko. Stretol sa možno aj s ľuďmi, ktorí boli tridsať rokov v KDH a dovtedy sa nevideli s predsedom naživo.

Alojz Hlina je teraz radovým členom KDH?

Áno. Pokiaľ mám správne informácie, má zaplatené členské. Neviem o tom, že by chcel v KDH skončiť.

Keby ste potrebovali radu, viete si predstaviť, že by ste Hlinovi zavolali a spýtali sa na jeho názor?

Určite áno. Budem rád, keď sa skončí pandémia a spolu si sadneme na kávu.

Zľava v popredí: Šéf KDH a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a prezidentka SR Zuzana Čaputová Foto: SITA/Viktor Zamborský

Hlina presadzoval zásadu – trikrát a prestávka. Teda, aby do pozície europoslanca, národného poslanca či župana už človek štvrtý raz nekandidoval a dal si pauzu. Považujete tento princíp za správny?

Ak to má byť pravidlo, ktoré má KDH pomôcť, potom v tom vidím do určitej miery zmysel. Neviem si však predstaviť, že KDH má primátora okresného mesta, ktorý je vo funkcii tri volebné obdobia a mohol by byť aj štvrtýkrát, no my mu povieme, nech si dá pauzu. Namiesto neho môže prísť niekto, s kým nebudú ľudia spokojní. Z praktického hľadiska nie je dobré, aby sme si pre takéto pravidlo vyhnali dobrého politika.

V roku 2022 sú župné voľby. Budete ako predseda KDH znovu kandidovať za prešovského župana?

Vyhodnocujeme to. Osobne som nastavený, že áno. Nerád by som teraz povedal, že určite áno alebo určite nie.

O ďalšie dva roky po župných voľbách sú riadne parlamentné voľby a budete kandidovať aj za poslanca parlamentu. Dokážete zvládať naraz funkcie šéfa KDH, župana a aj poslanca?

Uvidíme, ako sa vyvinie situácia. Pozrime sa, koľkí župani alebo primátori sú aj v parlamente a zvládajú to. Počkal by som s odpoveďou na túto otázku.

Ako šéf kraja, musíte byť v Prešove. Nechýbate potom v Bratislave, kde je centrum politického diania?

Raz do týždňa som tak či tak v Bratislave. Dnešný komunikačný svet sa posunul do online priestoru. Som predsedom KDH dva mesiace a myslím si, že mobilitu medzi Bratislavou a Prešovom zatiaľ dobre zvládam.

Parlament neschválil zákon, ktorý mal podľa poslankyne Anny Záborskej pomôcť tehotným ženám, aby nepodstúpili interrupciu. Odporcovia zákona hovorili, že sprísňuje prístup k interrupciám. Čo si myslíte vy?

Tento zákon vychádza v ústrety ženám, ktoré uvažujú o potrate. Budú viac informované. Ak by bolo KDH v parlamente, tak určite by o tejto hodnotovej téme hlasovalo jednotne. To sa dnes nedá povedať o žiadnej parlamentnej strane. S čistým svedomím hovorím, že KDH je istotou v hodnotových témach. Dnes takáto strana v parlamente chýba.

KDH tvrdí, že je za ochranu život od počatia po prirodzenú smrť. Znamená to, že v momente, ako žena zistí, že je tehotná, tak by nemala podstúpiť interrupciu?

Áno, život chceme chrániť od počatia po prirodzenú smrť. Dokonca sme mali v našom programe do volieb pripravený vlastný návrh zákona o tejto téme.

Kedy je teda interrupcia prípustná?

V zmysle ochrany ľudského života ako takého je prípustná iba v jednom prípade, ak je v ohrození matka dieťaťa. Ak sa však matka rozhodne ukončiť ľudský život z vlastného rozhodnutia, tak som presvedčený, že to nie je správna voľba. Obeťou ukončenia ľudského života je potom dieťa aj ona. Často sa problém presmeruje len na diskusiu o interrupciách, my sa však snažíme chrániť ľudský život v jeho celistvosti. Keď sa dieťa narodí, začínajú ďalšie problémy v ľudskom živote. Narodilo sa v kvalitnej nemocnici? Má ísť kam do škôlky, školy, na kvalitnú vysokú školu? Má sa kde zamestnať?

Nie všetky znásilnené ženy si dali dieťa zobrať. Viaceré z nich povedali, že urobili to najlepšie, čo mohli napriek tomu, že boli znásilnené a dieťa bolo nechcené.

Ak bola žena znásilnená, inak je fyzicky zdravotne v poriadku, a aj dieťa, má ho porodiť?

Takých prípadov bolo veľa v krajinách poznačených vojnou. Nie všetky znásilnené ženy si dali dieťa zobrať. Viaceré z nich povedali, že urobili to najlepšie, čo mohli napriek tomu, že boli znásilnené a dieťa bolo nechcené. Nechcem sa k tejto odbornej téme vyjadrovať len ako predseda KDH. V našich podmienkach prípadov, kedy bola žena znásilnená a otehotnela, je možno promile.

Vládna SaS otvorila tému odluky cirkví od štátu. Považujete odluku za výhodnú, lebo každý bude slobodnejší?

Otváranie debaty o odluke je zbytočné a politicky účelové. Ak by sa mala takáto diskusia raz otvoriť, KDH považuje za dôležité, aby sa udiala aj za účasti jednotlivých cirkví, nielen jednostranne zo strany štátu. Na konci minulého roka bol prijatý nový zákon o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností.

Bol výsledkom konsenzu expertnej skupiny štátu a cirkví. Prijal sa bez rozporu ústavnou väčšinou a vyjadroval spoločenskú vôľu. Podľa mňa je to v aktuálnej situácii najlepšie riešenie. Katolícka cirkev má zmluvu so Svätou stolicou, ale existujú aj zákonné pravidlá vzťahu štátu so všetkými registrovanými cirkvami na Slovensku. Nie je teda jedna cirkev nadradená nad inými. Všetky sú si rovné v právach a povinnostiach.

Nedávny prieskum ukázal, že voliči KDH by boli ochotní najviac prispieť, ak by sa mala zaviesť asignačná daň.

Myslíte si, že cirkvi majú obavy, že by im ľudia nepoukazovali časť dane a nemali by z čoho platiť kňazov?

Osobne si myslím, že u nás už je odluka cirkví od štátu. Štát už nezasahuje do vnútorných záležitostí cirkví ako v minulosti. Nedávny prieskum ukázal, že voliči KDH by boli ochotní najviac prispieť, ak by sa mala zaviesť asignačná daň. No otázku cirkevného majetku treba poňať komplexnejšie. Počas totalitného režimu sa cirkvám zobral majetok. Časť bola vrátená v rámci reštitúcií a časť bola zničená. Niektorý majetok sa nevrátil vôbec. Cirkev pomohla štátu tým, že v niektorých cirkevných budovách sú dnes štátne školy alebo verejné inštitúcie.

Ak sa v tejto veci chceme posunúť ďalej, mali by sa cirkvám vrátiť všetky budovy a aj tie zničené, a malo by to byť s určitým benefitom. Okrem toho si treba uvedomiť, že cirkvi zohrávajú významnú úlohu aj v suplovaní medzier štátu – cez svoju starostlivosť o tých najzraniteľnejších a chudobných.

Predseda KDH Milan Majerský Foto: archív Milan Majerský

Nedávno ste sa druhýkrát oženili. Vaše prvé manželstvo bolo podľa cirkevného súdu nulitné. Vašou manželkou je europoslankyňa Miriam Lexmann. Ako chcete predísť kritike, že ak bude v budúcnosti kandidovať do volenej funkcie, tak je zvýhodnená právo preto, že je vašou manželkou?

Predseda neurčuje, kto kandiduje vo voľbách. Rozhoduje o tom celoslovenská rada hnutia.

Už ste riešili problém, že v KDH ste jej šéf, ale zároveň sa nedá odosobniť od toho, že ide o vašu manželku?

Je prirodzené, že sa rozprávame aj o politike tak, ako sa snažíme nájsť si dostatok času aj na iné témy a aktivity. Veľmi radi športujeme a trávime čas v prírode. Čo je však kľúčové, v otázke politiky sme naučení správať sa ako profesionáli a rešpektujeme sa.