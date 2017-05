Aktualizované: Matovič označil Danka za psychopata, na parlamentné schôdze už chodiť nebude

aktualizované 8. mája 16:55

BRATISLAVA 8. mája (WebNoviny.sk) – Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič sa nebude zúčastňovať na zasadnutí parlamentu. Ako povedal dnes na brífingu, nechce sa totiž podriaďovať predsedovi Národnej rady SR Andrejovi Dankovi, ktorého označil za psychopata.

Zažíva posledné dva roky štvanicu

Matovič podľa vlastných slov zažíva posledné dva roky štvanicu, ktorá vyvrcholila minulý týždeň, keď sa mu neznámy muž vyhrážal smrťou. Matovič tento incident takisto spája s predsedom parlamentu. Neznámy muž podľa jeho slov k nemu pristúpil pri prechádzke so psom a povedal mu: “do pondelka máš termín a vypadneš odtiaľ, lebo ti nájdem vlak. My ťa vyhadzovať nebudeme”. Podľa Matoviča to súvisí s jeho poslaneckým mandátom.

Matovič vyhlásil, že za sedem rokov odhaľovania nezákonností bol postupne zbavovaný všetkých základných občianskych práv, ako napríklad bankové tajomstvo, daňové tajomstvo alebo listové tajomstvo. Za šikanu tiež označil prístup vedenia parlamentu, ktoré mu podľa jeho slov dávalo neopodstatnené absencie, alebo mu zakázalo používať vizuálne pomôcky pre lepšie prezentovanie politickej agendy.

Niekto vnikol aj do jeho bytu

“Rozhodli sa, že ma zničia,” povedal s tým, že pred rokom mu v obálke adresovali dve nábojnice. Polícia ako páchateľa identifikovala muža z Revúcej. Aj tento incident môže byť podľa Matoviča spojený s predsedom parlamentu. Na jeseň minulého roku zas podľa Matoviča niekto vnikol do jeho bytu, keď boli s rodinou odcestovaní. Nič podľa neho nezmizlo, ale niektoré veci boli premiestnené.

“Niekto chcel ukázať, že tam bol,” povedal. V marci tohto roku mu zase z mobilného telefónu zmizli uložené SMS. “Čerešničkou na torte bolo čítanie listov,” povedal s tým, že každý tretí list, ktorý v parlamente otvorili bol adresovaný jemu.

Matovič podľa vlastných slov počíta s tým, že pre absencie na zasadnutiach príde o plat, to mu ale neprekáža. “Od utorku budem úplne slobodným človekom,” povedal s tým, že chce naďalej vykonávať prácu v prospech občanov bez nároku na plat.