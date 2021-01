Matovič vedie so Sulíkom vojnu, ktorá môže zasiahnuť celú koalíciu

Označenie „idiot“, ktorý včas nenakúpil antigénové testy a do Vianoc mal odstúpiť. Životmi na to doplatí 4 300 ľudí, desiatky tisíc ľudí bude trpieť celoživotnými zdravotnými komplikáciami a odhadované ekonomické škody majú byť jedna miliarda eur.

To všetko pripísal v týchto dňoch na konto ministra hospodárstva a šéfa koaličnej SaS Richarda Sulíka premiér Igor Matovič (OĽaNO). A napriek tomu nepôjde za prezidentkou s návrhom na odvolanie Sulíka z vlády.

Premiér sa v pondelok vyjadril k možnému odvolaniu Sulíka tak, že „odložme teraz nepodstatné otázky možno na obdobie, keď to budeme mať za sebou“. Myslel tým skutočnosť, že za podstatnejšie považuje pripraviť celoplošné testovanie a docieliť pokles nakazených.

„Osobne si myslím, že v tomto období je lepšie, aby minister hospodárstva zostal ministrom hospodárstva. Áno, aby chodil takto s nápisom na čele, že bol superarbitrován za neschopnosť a čo spôsobil,“ vyjadril sa Matovič v pozadí s grafom, kde bol nápis – Dopady nekúpených antigenových testov ministerstvom hospodárstva.

Premiér viac razy otočil

Poslanec Miroslav Žiak (SaS) hovorí, že v strane nerozumejú tomu, o čo sa premiér snaží. „Budeme robiť čo najlepšie našu robotu, lebo škriepky Slovensku nepomáhajú,“ povedal Žiak portálu Webnoviny.sk.

Premiér nemá k Sulíkovi dôveru. Hovoril o tom už pred Vianocami, ale vo funkcii ho necháva. Otázkou je či, sa ho chystá odvolať po upokojení vypätej situácie v súvislosti s pandémiou. Žiak odpovedal, že premiér mal niekoľko vyjadrení a „následne otočil“.

Cez víkend premiér Matovič v RTVS tvrdil, že dostal odkaz, že ak bude tlačiť na odvolanie Sulíka, tak rozbije koalíciu. Sulík to odmietol a povedal, že ak by aj SaS odišla z koalície, tak počet poslancov klesne z 95 na 82 a koalícia by fungovala ďalej.

Poslanec Žiak nevie, či by sa pridali ďalší vládni poslanci k SaS po jej odchode z koalície. „Ale môžu byť signály, že by sa popridávali poslanci, ktorí by nesúhlasili s tým, aby SaS bola vylúčená z koalície,“ poznamenal.