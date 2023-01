Matovič vopred vedel, koľko hlasov získa septembrový termín volieb a avizuje zásadnú kampaň

Urobili sme dohodu a som rád, že bola dodržaná. Uviedol to predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič po hlasovaní v parlamente o termíne predčasných volieb.

Ďalej pokračoval, že so septembrovým termínom prišiel za dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) Richard Sulík (SaS), na ktorom sa vedel so stranou SaS zhodnúť. Ako uviedol Matovič, následne prišla prezidentka Zuzana Čaputová s tým, že vie podržať vládu Eduarda Hegera do konca septembra, tým pádom súhlasilo aj hnutie OĽaNO.

„My sme vopred vedeli že bude 92 hlasov za septembrové voľby a presne 92 ich aj bolo. Mali sme spočítané hlasy, pretože do takéhoto vážneho hlasovania by sa nemalo ísť bez toho, aby sme mali spočítané hlasy,“ uviedol Matovič a dodal, že sa nasledujúcich osem mesiacov chystá zásadná predvolebná kampaň, v ktorej podľa neho budú všetci bojovať za záchranu demokracie na Slovensku.