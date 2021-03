Matovič: Výrobca vakcíny Sputnik V je ochotný zrušiť zmluvu bez sankcií

Výrobca vakcíny Sputnik V ponúkol Slovensku zrušiť zmluvu na zabezpečenie dvoch miliónov vakcín. Ako uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) vo svojom profile na sociálnej sieti, takúto ponuku dostal v stredu 3. marca neskoro večer. Výrobca vakcíny tak údajne urobil z dôvodu, že vakcína je na Slovensku predmetom nenávisti a koaliční partneri hrozia „až“ rozpadom vlády.

Zmluvu o zabezpečení vakcíny môže vraj Slovensko zrušiť bez akýchkoľvek sankcií. Výrobca podľa Matoviča dodal, že 40 krajín, ktoré na Sputnik V čakajú, „sa o vakcíny určené pre ľudí na Slovensku pobijú“.

„Osobne ich plne chápem, ak by som bol na ich mieste, tiež by mi bolo nepríjemné, ak by môj liek, ktorý zachraňuje životy, niekto zneužíval na politické zápasy. Tým dupľom, ak 40 iných krajín prosí o čím skoršie dodávky. Tak poprosím kolegov, nech sa rýchlo (ešte dnes) vyjadria a nezávislé médiá, nech umožnia svojim čitateľom tiež vyjadriť názor,“ dodal Matovič.