Matovič vytvára konkurenciu KDH aj Kiskovej strane, analytik označil jeho vyhlásenie za falošné

BRATISLAVA 10. júna (WebNoviny.sk) – Vyhlásenie lídra OĽaNO Igora Matoviča, že vznikom kresťanského krídla OĽaNO nechce škodiť KDH a strane Andreja Kisku, je falošné. Povedal to pre agentúru SITA politický analytik Ján Baránek.

„Keď sa chce uchádzať o kresťanského voliča, tak sa logicky uchádza aj o voliča KDH,“ uviedol s tým, že skupina voličov sa príchodom novej platformy nerozšíri, a tak sa Matovič bude uchádzať o tých istých voličov ako aj iné strany.

Matovič sa pridal ku konkurencii kresťanských politických strán, takže vytvára konkurenciu aj pre KDH. Podľa Baránka kresťanskí voliči nie sú homogénna skupina, ktorá volí iba kresťanské strany. „Prečo kresťan nevolí iba kresťanské strany môže mať veľa dôvodov,“ dodal s tým, že pri rozhodovaní hrá úlohu napríklad sociálny program strán.

Remišová dala jasný signál

Vyhlásenie predsedníčky poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Veroniky Remišovej, ktorá vznik kresťanského krídla OĽaNO rešpektuje, ale nebude sa na ňom zúčastňovať, označil Baránek za jasný signál. „Po tomto by mal nasledovať jej odchod z hnutia. Logicky. Ale čo urobí, je už druhá vec,“ uzavrel Baránek.

„Ja som išla do politiky, aby som bojovala za to, aby spravodlivosť, vrátane sociálnej spravodlivosti, platila pre každého rovnako bez ohľadu na to, či sa považuje za kresťana alebo nie. Tomuto poslaniu ostávam verná aj naďalej a s nasadením budem bojovať proti korupcii, ako som to robila doteraz,“ uviedla.

Zároveň podotkla, že Slovensko potrebuje, aby sme hľadali to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje. „Deliacou čiarou by nemalo byť to, či sa niekto považuje za kresťana, obyčajného kresťana alebo v Boha neverí. Naším spoločným záujmom predsa je, aby Slovensko bolo úspešnou a dobre spravovanou krajinou,“ podotkla.

Nová platforma pre kresťanov

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) zakladá platformu Odvážne hnutie obyčajných kresťanov. Kresťanom ponúka polovicu miest na kandidátke OĽaNO v budúcoročných parlamentných voľbách. Povedal to na dnešnej tlačovej besede líder hnutia Igor Matovič. „OĽaNO naďalej zostane protikorupčným hnutím. Musíme vykoreniť korupciu, lebo inak sa ľudia na Slovensku lepšie mať nebudú,“ povedal.

„Čokoľvek, čo dnes zaznie, nie je útokom voči kresťanským stranám. Chceme dať ponuku ľudom, ktorí nedokážu voliť KDH a iné kresťanské strany,“ povedal. Podľa neho plán politiky pre chudobných, slabých a chorých vytváral dva a pol roka.

„Toľko mi trvalo, kým som ľudí v OĽaNO presvedčil, že poďme do toho. Toto sme schválili 20. marca na našom predsedníctve,“ povedal Matovič. O svojom rozhodnutí založiť novú platformu informoval aj lídra KDH Alojza Hlinu a tiež prezidenta Andreja Kisku, ktorý zakladá novú politickú stranu.

Matovič tvrdí, že kresťania na Slovensku neveria kresťanským politickým stranám. „Zo sto kresťanov len šesť volí kresťanskú stranu,“ povedal Matovič. Predseda OĽaNO priblížil, že na kandidátke do najbližších parlamentných volieb ponúka 79 miest novým ľuďom, ktorí doposiaľ neboli súčasťou hnutia OĽaNO.