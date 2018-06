Matovič žiada zmenu volebného zákona, nemajetný kandidát vraj nemá šancu stať sa prezidentom

BRATISLAVA 28. júna (WebNoviny.sk) – Bohatý človek má šesťkrát väčšiu šancu ako chudobný kandidát na prezidenta. Upozornilo na to dnes hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO) na brífigu.

Chcú rovnoprávnosť

Ako uviedol predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič, budúci rok na jar sa budú prvýkrát konať voľby podľa nového zákona. Kandidát si zo svojej peňaženky bude môcť zaplatiť 500 000 eur, k čomu mu politická strana môže prispieť 100 000 eur. So zámerom dosiahnuť rovnosť šancí v tejto veci chcú osloviť premiéra Petra Pellegriniho, aby zvážil zmenu tohto volebného zákona.

„Zákon by mal mať podmienky nastavené aj pre bohatých, aj chudobných kandidátov rovnako, aby politická strana mohla dorovnať chudobnému kandidátovi toľko, koľko si dá z vrecka bohatý kandidát. Sme ochotní taký návrh zákona podporiť a zrovnoprávniť kandidátov pred samotnou voľbou prezidenta,“ povedal Matovič.

Žiadosť o skrátené legislatívne konanie

Podľa poslanca Národnej rady SR Jána Budaja podstatou republikánskeho zriadenia je rovnosť občanov. „O prezidentovi sa hovorí, že je prvý medzi rovnými. Majetok alebo výsady sú základom feudalizmu. Toto je feudálne ustanovenie v zákone o voľbe prezidenta, je to v rozpore so zásadou, že prezident má mať rovnaké šance, ako majú ostatní,“ konštatoval k téme poslanec Budaj.

„Zákon je postavený čisto pre bohatých, bez ohľadu na to, či zarobili čestne alebo nečestne, a my chceme túto nespravodlivosť priamo v písanom zákone odstrániť. Dobrý, čestný, ale chudobný človek, ktorý by sa chcel stať prezidentom, akého kandidáta by mohlo možno mať aj OĽaNO, má dramaticky nevýhodnejšiu pozíciu ako ten bohatý,“ zdôraznil Matovič a dodal, že predsedu vlády budú žiadať o stretnutie a navrhnú skrátené legislatívne konanie.