Matovič zostane v centre pozornosti aj ako minister. Sú pochybnosti, či zmení komunikačnú stratégiu

Líder OĽaNO Igor Matovič zrejme svoju komunikačnú stratégiu nezmení ani ako minister financií. Sociálne siete, a hlavne Facebook, na ktorom je aktívny, budú aj naďalej hrať prím v tom, aké nástroje zvolí pri oznamovaní svojich posolstiev voličom a niekedy aj koaličným partnerom. Myslia si to politickí analytici, ktorých oslovil portál Webnoviny.sk.

Otázkou je, či Matovič prehodnotí doterajší prístup k médiám. Ako predseda vlády komunikoval okrem sociálnych sietí ešte na tlačových konferenciách a v diskusných reláciách rozhlasu a televízie. Uzavrel sa pred rozhovormi na spravodajských portáloch a v tlačených médiách.

Rezort financií je ticho

Ministerstvo financií neodpovedalo na otázku, či sa minister Matovič otvorí možnosti individuálnych rozhovorov. Pravdou je, že v minulosti slovenskí premiéri neradi poskytovali rozhovory. Politici môžu mať pocit, že vystupovaním naživo majú kontrolu nad vecou.

Zľava: Premiér Eduard Heger a minister financií Igor Matovič Foto: SITA/Úrad vlády SR

Politológ a odborník na sociálne siete Gabriel Tóth z Katedry Komunikácie hovorí, že sa nedá s určitosťou odpovedať na otázku, či Matovič zmení prístup k médiám po odchode z postu premiéra.

„Bude veľmi záležať od toho, ako sa k tomu postavia samotné médiá a aký priestor mu vytvoria. Igor Matovič je politik, ktorý je rád v centre mediálnej pozornosti, skôr by som predpokladal, že ponuku na mediálny priestor nebude dlhodobo ignorovať,“ usúdil Tóth.

Neobjavený žáner

Politológ Tomáš Koziak bol prekvapený, že Matovič neposkytoval doteraz rozhovory médiám. Osobný rozhovor je podľa neho jeden zo žánrov politickej komunikácie, ktorý patrí k najjednoduchším pre politikov.

„Stále má šancu do rozhovoru vstúpiť. Môže ho nechať autorizovať. Je to jednoduchšie ako debata v televízii. Neviem, prečo to nerobí, lebo by takto mohol ľahko získavať politické body. Mnohé veci by mohol vysvetliť. Čudujem sa, že Matovič tento výborný nástroj komunikácie neobjavil,“ zhodnotil politológ.

Debaty s oponentami

Do relácii v elektronických médiách chodil Matovič ako premiér sám a reagoval len na otázky moderátora. Nemal politického oponenta. Teraz by sa to malo zmeniť. Minister zvyčajne vedie polemiku so zástupcom opozície.