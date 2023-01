Matoviča a Remišovú prefackalo viac ako milión ľudí a nič nepochopili, skonštatovala Ďuriš Nicholsonová

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová v príspevku na sociálnej sieti Facebook k výsledkom sobotňajšieho referenda skonštatovala, že Igora Matoviča (OĽaNO) a Veroniku Remišovú (Za ľudí) prefackalo viac ako milión ľudí a oni si nič nevšimli.

Fico začína písať pozvánky

„Keby bola koalícia s politikmi ako Remišová alebo Matovič vnímavá, mohli sa z Ficovho referenda aspoň poučiť a spozornieť. Viac ako milión ľudí dokázalo v mrchavom počasí vstať z gauča a vyslať signál, že majú tejto vlády pokrk. Nepochopili nič, keď sa z referenda vysmievajú a nazývajú ho fiaskom namiesto toho, aby stiahli chvost, postavili sa pred ľudí a povedali: Prepáčte,“ napísala.

Robert Fico podľa Ďuriš Nicholsonovej zneužil referendum aj občanov, ktorí sa na ňom zúčastnili. „Zmeral si svoju silu v skutočnom teréne a ukázal, akí povrchní a jednoduchí sú koaliční politici ako Matovič a Remišová,“ skonštatovala s tým, že teraz šéf Smeru-SD na Súmračnej „búcha“ šampanské a začína písať pre lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho a predsedu hnutia Republika Milana Uhríka povolebné pozvánky na rokovania o budúcej vláde.

Milióny „vyleteli“ komínom

Ďuriš Nicholsonová nechce spochybňovať referendum ako inštitút ľudového hlasovania, pretože podľa jej slov je to demokratická, ústavou garantovaná možnosť pre ľudí, ako sa vyjadriť k dôležitým otázkam. Vadí jej však to, že politici referendá zneužívajú ako predvolebné kampane na nahrabanie si politických bodov. „Dnes sa to týka Smeru, v minulosti sa to týkalo aj SaS-ky,“ priblížila svoj názor.

Dodala, že je nahnevaná, lebo tých 9 až 10 miliónov eur, ktoré štát stálo Ficovo sobotňajšie referendum o zmene ústavy, „vyletelo“ komínom. „Mohli skončiť v nemocniciach, na školách, mohli vykryť opatrenia pre jednorodičovské domácnosti, v ktorých matka alebo otec sami vychovávajú deti a pomaly sa prepadávajú do chudoby, lebo nedokážu bojovať s vysokými cenami potravín a energií,“ uviedla.