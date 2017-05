Matoviča chcú podľa Remišovej diskreditovať a šikanovať, pretože poukazuje na zlyhania koalície

BRATISLAVA 9. mája (WebNoviny.sk) – Podľa poslanca SaS Juraja Drobu bol predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič vždy na správnej strane barikád.

“Naďalej má moju plnú dôveru, ako ju mal, keď som ako jediný poslanec SaS v roku 2010 hlasoval proti jeho vylúčeniu z poslaneckého klubu SaS,” reagoval Droba na Matovičovo rozhodnutie nezúčastňovať sa na zasadnutiach parlamentu.

Podľa poslankyne Veroniky Remišovej (OĽaNO) niektorým predstaviteľom vládnej koalície prekáža, že Matovič poukazuje na ich zlyhania a korupciu, preto ho chcú diskreditovať a šikanovať. “Ja spolu s ostatnými členmi poslaneckého klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti budeme o to intenzívnejšie pracovať a prinášať riešenia na zlepšenie Slovenska,” uviedla.

Matovič v pondelok vyhlásil, že sa nebude zúčastňovať na zasadnutí parlamentu. Ako povedal na brífingu, nechce sa totiž podriaďovať predsedovi Národnej rady SR Andrejovi Dankovi, ktorého označil za psychopata.

Podľa vlastných slov zažíva posledné dva roky štvanicu, ktorá vyvrcholila minulý týždeň, keď sa mu neznámy muž vyhrážal smrťou.

Matovič tento incident takisto spája s predsedom parlamentu. Neznámy muž podľa jeho slov k nemu pristúpil pri prechádzke so psom a povedal mu: “do pondelka máš termín a vypadneš odtiaľ, lebo ti nájdem vlak. My ťa vyhadzovať nebudeme”. Podľa Matoviča to súvisí s jeho poslaneckým mandátom.