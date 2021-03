Matoviča môže nahradiť Heger. Je pripravený prevziať premiérsky post

Funkciu predsedu vlády je pripravený prevziať súčasný minister financií Eduard Heger (OĽaNO). Portálu Webnoviny.sk to povedali viaceré dôveryhodné zdroje priamo z vládneho hnutia OĽaNO aj jeho koaličného partnera SaS.

Nie je zrejmé, či striedanie na čele vlády je koordinované so súčasným premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) alebo ide o signál vysielaný partnerom o snahe zachrániť pokračovanie koalície v súčasnej podobe. Hegerov úrad túto informáciu odmietol komentovať. Webnovinám súčasný dvojnásobný minister odkázal, že sa nebude vyjadrovať.

Bolo by však prekvapujúce, keby Heger zámer prijať kreslo šéfa vlády nemal prekonzultované s lídrom OĽaNO. Patril k jeho blízkym spolupracovníkom pred parlamentnými voľbami a bol aj pri vyjednávaní o vzniku vlády pred rokom.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš Webnovinám povedal, že on nemá informácie o tom, že šéf rezortu financií a zdravotníctva je pripravený ísť na post premiéra. „Počul som to z dobrého zdroja,“ reagoval však poslanec SaS, ktorý nechcel byť menovaný.

Pokojný Heger

Heger doteraz pôsobil vždy pokojne. Jeho komunikačný štýl a vystupovanie je odlišné, ako má Matovič, čo by vyhovovalo partnerom v koalícii.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) Foto: SITA/Branislav Bibel.

Na budúci týždeň v pondelok alebo v utorok by mal podať demisiu minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Pravdepodobne by po Sulíkovi oznámil odchod z vlády aj premiér Matovič.

Vyzerá to tak, že koalícia by potom mohla pokračovať ďalej aj s SaS. Vo vláde by už neboli Sulík a ani Matovič, medzi ktorými sú dlhodobo vážne spory.

Prijateľný pre SaS