Matovičov akt podávania demisie je symbolom tejto vlády. Situácia má len jedno dobré riešenie, myslí si politológ

Zdá sa, že najlepším riešením sú predčasné voľby, ktoré by dokázali preskupiť sily, myslí si politológ Gabriel Eštok z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dodáva však, že aktuálne vládne strany, aj bývalá vládna strana Sloboda a Solidarita (SaS), sa toho obávajú.

Považuje to za logické, vzhľadom na ich preferencie. Eštok to uviedol pre agentúru SITA v súvislosti s vyslovením nedôvery vláde Eduarda Hegera (OĽaNO). Predpokladá, že tieto strany budú hľadať aj iné riešenia než predčasné voľby, vyjadril však obavu, že to prinesie ďalšie rozbroje a krízu v politickom priestore.