Matovičova cesta do Moskvy oheň nezapálila. Ďalší konflikt by koalíciu zrejme pochoval

Cesta ministra financií a bývalého premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) do Moskvy, kde rokoval o vakcíne Sputnik, privodila obavy z rozpútania ďalšieho koaličného konfliktu. Z vyjadrení predstaviteľov koalície vidno, že zvolili veľmi opatrné vyjadrenia. Nanajvýš od nich počuť, že ide o citlivú tému.

Nikto z vládnych partnerov nechce novú „vojnu“. Je však prekvapujúce, že navonok akceptovali, že minister Matovič drží v rukách tému dovozu ruskej vakcíny, hoci už má nad sebou nového premiéra zo svojho hnutia Eduarda Hegera.

Je možné, že ak by sa Matovič vydal do Moskvy pred vyše desiatimi dňami, štvorkoalíciu by nezlepil dohromady už asi nikto. Zatiaľ nie je zrejmé, kedy sa vlastne začala pripravovať cesta Matoviča do Moskvy. Tlačový odbor rezortu financií neodpovedal na otázku, kedy sa tak stalo.

Cestu dopredu neschválili

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) sa o ceste dozvedel v stredu 7. apríla od slovenského veľvyslanca v Moskve. Až potom ho informoval premiér Heger a minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Vláda cestu šéfa rezortu vopred neschválila.

Šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík povedal, že Matovičovu cestu vníma ako snahu zachrániť ruskú vakcínu alebo ako ju sprístupniť ľuďom. Tvrdil, že SaS nebola proti dovozu, len chcela kladné hodnotenie Štátneho ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová sa odvolala na dôveru v koalícii. Hovorila, že nemá ambíciu si pýtať od každého ministra plán ciest do zahraničia. O ceste vedel aj líder Sme rodina Boris Kollár.

Sputnik zostáva rozbuškou

Po viac ako mesiaci, kedy 200-tisíc dávok ruskej vakcíny doviezlo slovenské vojenské lietadlo, sa ňou neočkuje. O tri mesiace sa už Sputnikom zrejme nebude dať očkovať, lebo expiruje.

ŠÚKL uviedol, že šarže vakcíny Sputnik V použité v predklinických testoch a klinických štúdiách publikovaných v časopise Lancet nemajú rovnaké vlastnosti ako šarže dovezené na Slovensko.

Ruská vakcína Sputnik V. Foto: SITA/AP

Ruska vakcína sa používa v 40 krajinách sveta, ale podľa ŠÚKL-u tieto vakcíny spája len názov. Nie je preukázaná porovnateľnosť a konzistentnosť rôznych šarží vyrobených na rôznych miestach. Vo viacerých prípadoch sa pritom javí, že ide o vakcíny s rozdielnymi vlastnosťami.

ŠÚKL odporúča, aby sa očkovalo len registrovanými vakcínami. Ústav upozornil, že dôkazy o spoľahlivosti vakcíny musí predložiť výrobca. Ten však nedodal 80 percent údajov.

Po dovoze Sputnika sa rozpútala vládna kríza, ktorá pripravila o kreslo premiéra Matoviča. Marek Krajčí (OĽaNO) musel odísť z postu ministra zdravotníctva.

Na očkovanie ruskou vakcínou tlačí minister Matovič. Na sociálnej sieti napísal, že kým vo viac ako 50 krajinách sa so Sputnikom očkuje, na Slovensku sa s ním hrá špinavá hra. Vo štvrtok 8. apríla odletel expremiér do Moskvy na stretnutie s Kirillom Dmitrievom, šéfom Ruského fondu priamych investícií, s ktorým pred časom dohodol obchod na dodávku 2 miliónov vakcín pre Slovensko.

Bittó Cigániková nechce konflikt

Šéfka zdravotníckeho výboru parlamentu Jana Bittó Cigániková (SaS) portálu Webnoviny.sk povedala, že sa nechce zaoberať statusmi ministra Matoviča k zdravotníckej téme. Chce sa o nej baviť s premiérom Hegerom a ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským, ktorí majú záujem o spoločný dialóg.

„Nikto z nás nemá záujem na živení nejakého rozdeľovania spoločnosti,“ poznamenala. S riešením kontaktovala premiéra a ministra zdravotníctva.

Poslankyňa hovorí, že SaS sa vie postaviť za rozhodnutie šéfa rezortu zdravotníctva pod podmienkou, že ľudia očkovaní Sputnikom dostanú komplexnú informáciu od ŠÚKL-u o tom, že napríklad nevedel zhodnotiť riziká alebo že nejde o rovnakú vakcínu, o akej sa písalo v renomovanom časopise Lancet.

„Nech ľudia dostanú komplexnú informáciu a nech odborníkov netlačíme do politických rozhodnutí. Ide nám o to, aby ľudia poznali riziká. Keď sa napriek tomu rozhodnú zaočkovať, nech sa páči,“ uviedla.

Vydrží Baťová na čele ŠÚKL?