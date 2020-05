Matovičova komunikácia sa nezmenila, ale Kollár mu začína byť bližšie ako liberáli z SaS

Výhrady predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) voči predstaviteľom jeho koaličného partnera, strane Sloboda a Solidarita (SaS), sú štýlom jeho komunikácie, ktorou sa prezentoval aj ako opozičný politik. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Ostrá výmena so Sulíkom

Matovič sa po nástupe do funkcie dostáva do ostrej výmeny názorov predovšetkým so šéfom liberálov a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom.

Vzájomné odkazy si vo viacerých prípadoch vymieňajú prostredníctvom sociálnych sietí. Nedávno sa predseda vlády vyjadril, že ak sa SaS vo vláde nepáči, môže z nej „pokojne odísť“.

„Premiér takto komunikoval, keď bol v opozícii a takýmto spôsobom komunikuje aj v súčasnosti z pozície predsedu vlády. Netreba to však podľa môjho názoru nejakým spôsobom ďalej živiť. Musíte si uvedomiť, že vláda je vo vypätej situácii, riešime množstvo problémov, a preto veľakrát niektoré veci vyslovíte inak ako za normálnych okolností v bežnom živote,“ priblížil minister školstva.

Na niektoré opatrenia mali rôzne názory

Potvrdil, že v strane SaS mali na niektoré opatrenia prijímané v dôsledku šírenia ochorenia Covid-19 protichodné názory, no zakaždým si to dokázali vydiskutovať, aby opatrenia v konečnom dôsledku pomohli všetkým ľuďom.

„Nechcem totiž žiť v spoločnosti, v ktorej niekto niečo navrhne a ostatní s tým budú bez nejakej hlbšej diskusie a bez vyjadrenia vlastných názorov súhlasiť,“ ozrejmil Gröhling.

Na základe výsledkov volieb do Národnej rady SR z 29. februára vytvorili vládnu koalíciu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina a strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí. OĽaNO a SaS už pritom spolupracovali počas minulého volebného obdobia a z opozičných lavíc kritizovali vtedajšiu vládnu koalíciu.

Liberáli sa Matovičovi vzďaľujú

Aj po voľbách sa o týchto dvoch stranách hovorilo ako o jasných partneroch, ktorí budú vo vláde držať spolu. Premiér Matovič však nedávno povedal, že v koalícii sa mu strana SaS vzďaľuje a bližšie je mu už hnutie Borisa Kollára Sme rodina.

Minister školstva to označil za jeden konkrétny výrok, ktorý podľa jeho slov nie je potrebné ďalej komentovať.

„Vláda funguje, prinášame opatrenia na riešenie problémov, a toto je niečo, k čomu sa už netreba vracať. Nemám rád komentovania jednotlivých vyjadrení. Radšej sa s niekým stretnem alebo zdvihnem telefón a osobne si s ním veci vyriešim. Akceptujem však spôsob komunikácie premiéra Matoviča,“ dodal Gröhling.