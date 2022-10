Matovičova protikorupčná koalícia sa môže hanbiť, skritizovala SaS otvorenie „mafiánskej“ schôdze

Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič odovzdal právny štát do rúk hnutia Sme rodina a opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), tvrdí strana Sloboda a Solidarita (SaS).

„Protikorupčná“ koalícia

„Takzvaná protikorupčná koalícia sa môže v kúte hanbiť na čele s Matovičom. Koaličná strana Sme rodina dnes všetkými prítomnými poslancami hlasovala za otvorenie mafiánskej schôdze predsedu Smer-SD Roberta Fica,“ napísala strana na sociálnej sieti.

Dodala, že cieľom schôdze je len útočiť na políciu, vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov a snažiť sa ovplyvňovať svedkov.

„Už v stredu 5. októbra sme upozorňovali na to, že otvorením tejto schôdze koalícia postaví len ďalšiu platformu Ficovi, aby zastrašoval orgány činné v trestnom konaní. Toto je ďalší útok smeráckej mafie na právny štát, preto sme za schôdzu nehlasovali,“ doplnila SaS.

Matovič púšťa mafiu k moci

Strana však poukazuje na to, že hnutie Sme rodina dopomohlo k otvoreniu mimoriadnej 74. schôdze. „Je to maslo na hlave Matoviča ako šéfa najsilnejšie koaličnej strany. Nástrojov na zasahovanie do práce čestných vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov však už je čím ďalej tým menej. Ficovi teda neostáva nič iné, len hlasno kričať klamstvá,“ uviedla liberálna strana.

Podpredseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Truban na sociálnej sieti napísal, že „strašia návratom mafie a mafiu pritom púšťajú k moci. Táto vláda nie je vládou premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), dokonca nie je ani Matovičova. Skutočným koaličným lídrom je predseda Národnej rady (NR) SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár a s mocou sa obchoduje jedna radosť.“

Truban opomenul aj niekoľko bodov, ktorými podľa neho dopomáhajú „k moci mafii.“ „Podržali samotného Fica, keď ho prokuratúra žiadala vydať na väzobné stíhanie. Sme rodina v jednom šíku so Smerom-SD zablokovalo akékoľvek obmedzenie paragrafu 363 Trestného poriadku,“ tvrdí podpredseda PS. Dodal, že generálnemu prokurátorovi SR Marošovi Žilinkovi ponechali prakticky neobmedzenú právomoc efektívne zmariť akékoľvek vyšetrovanie.