Matovičova vláda chystá veľký balík ekonomických opatrení, štát pomôže firmám a živnostníkom

Pre slovenské firmy a živnostníkov chystá vláda veľký balík ekonomických opatrení na zmiernenie dopadov koronavírusu na ekonomiku Slovenska. Jeho presné znenie by malo byť známe verejnosti pravdepodobne v nedeľu a mesačne bude stáť Slovensko stovky miliónov eur. Uviedol to v piatok v relácii Tak takto?! na TA3 štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR Jozef Mihál.

Masívna pomoc vlády

„Práve dnes prepočítavajú analytici z ministerstva financií, práce a hospodárstva dopady ekonomického balíčka, ktorý sa chystá na pomoc firmám a živnostníkom. Tak ako sme avizovali a ako sa to od nás aj očakáva, chystá sa masívna pomoc vlády firmám vo vzťahu k zamestnancom tak, aby nemuseli byť prepúšťaní, a aby nemuseli čerpať dávky v nezamestnanosti. Podmienkou je udržať pracovné miesta a preto chceme poskytnúť napríklad príspevok práve na toto. Základnou prioritou vlády sa stane neprepustiť zamestnanca. Živnostníci zas podľa toho, ako veľmi ich zasahuje kríza, budú môcť očakávať určité kompenzácie alebo finančnú pomoc od vlády,“ ozrejmil Mihál.

Pomoc nebude podľa Jozefa Mihála určená pre každú firmu, ale len tie, ktoré vedia preukázať, že zamestnancov museli nechať doma kvôli tzv. prekážkam v práci. „To znamená, že napríklad reštaurácie, ktoré museli byť zatvorené na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu (ÚKŠ), alebo zamestnávateľ, ktorý musel nechať zamestnancov doma pretože pre nich nemal prácu z dôvodu zníženého odbytu, môžu očakávať pomoc od vlády,“ pokračoval Mihál.

Dve kategórie živnostníkov

Živnostníci by zas mali byť pri odškodňovaní zaradení do dvoch kategórií. „Živnostníci budú rozdelení na tých, ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky na základe rozhodnutia ÚKŠ, kde pomoc bude o čosi intenzívnejšia a na tých, ktorí majú na základe sekundárnych následkov menšie príjmy. Rokuje sa napríklad o tom, čo bude s platením sociálnych a zdravotných odvodov. Rozoberajú sa aj témy, čo bude so splátkami úverov a hypoték. Hovorím však za rezort práce, samozrejme opatrenia plánuje aj rezort financií a hospodárstva,“ dodal Mihál.

O všetkých prijatých ekonomických opatreniach rozhodne vláda v najbližších dňoch. „Tieto rokovania sa pretiahnu aj na víkend. Očakávam, že konečný rezultát sa dozvedia zamestnávatelia a živnostníci v nedeľu. Čím neskôr sa opatrenia príjmu, tým by boli ekonomické dopady väčšie. Pomoc od štátu nebude trvať len počas najkritickejšieho mesiaca krízy. Príspevky budú bežať aj nejaké obdobie po jej konci a možno až do konca roka 2020. Budeme musieť konať tak, aby dopady na slovenskú ekonomiku boli čo najmenšie, a aby sa ekonomický život vrátil na Slovensku do normálu čo najskôr,“ uzavrel štátny tajomník MPSVaR SR.