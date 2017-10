Aktualizované: Matovičovci žiadajú ministra Žigu, aby odvolal vedenie MH Manažmentu

aktualizované 4. októbra, 14:42

BRATISLAVA 4. októbra (WebNoviny) – Opozičné hnutie OĽaNO žiada ministra hospodárstva Petra Žigu, aby pre kauzu 64-miliónovej advokátskej odmeny za súdny spor týkajúci sa Vodnej elektrárne Gabčíkovo odvolal kompletné vedenie MH Manžmentu.

Ako uviedol na stredajšej tlačovej besede poslanec Gábor Grendel, žiadajú odvolať tak členov predstavenstva, ako aj členov dozornej rady spomínanej spoločnosti. „Sme presvedčení o tom, že spôsob, akým boli títo ľudia do funkcií vybraní, nebol transparentný a vidíme, k akým výsledkom to viedlo. Vznikla zmluva, proti ktorej nenamietal zrejme nikto z nich,“ dodal Grendel.

Netransparentný výber

Poslanec Jozef Viskupič uviedol, že všetci poslanci klubu OĽaNO, ktorých je 17, podpísali návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chcú odvolať ministra Žigu.

„Veríme, že v tak závažnej kauze sa k nám pridajú aj ďalšie demokraticky zmýšľajúce strany. Hneď, ako budeme mať dostatočné množstvo podpisov, zvoláme mimoriadnu schôdzu. Niet na čo čakať,“ dodal Viskupič s tým, že si myslí, že aj ďalší opoziční poslanci sa k zvolaniu mimoriadnej schôdze pridajú. „Otázka už nestojí či, ale kedy,“ konštatoval Viskupič.

Mimoriadna schôdza

Výška odmeny pre advokátsku kanceláriu je podľa spoločnosti MH Manažment populistická téma. „O jej skutočnej výške rozhodnú rokovania medzi MH Manažment a advokátskou kanceláriou. A opakovane tvrdíme, že nikto z vedenia MH Manažment nikdy nekalkuloval s medializovanou výškou odmeny. Zmluva, podľa ktorej postupovala advokátska kancelária, bola uzatvorená ako štandardná zmluva na právne služby v súlade so zákonom a nepočítala so špeciálnym prípadom obrovskej arbitráže vo Viedni,“ reagovala spoločnosť MH Manažment.

Štandardná zmluva

Spoločnosť MH Manažment tvrdí, že pokiaľ si opoziční poslanci myslia, že v momente, kedy sa štát dostal do situácie, kedy čelil arbitráži za 700 miliónov eur, mal čas a priestor na obstarávanie ďalších právnych služieb, nerozumejú ničomu. „Protistrana by takýto postup určite vtedy privítala. MH Manažment sa preto oprel o možnosť určiť kanceláriu z už vtedy kontrahovaných troch a vybral si tú, ktorá preukázala najlepšiu pripravenosť. Výsledok arbitráže potvrdil, že to bola správna voľba,“ konštatoval MH Manažment.

Podľa ministerstva hospodárstva zo strany OĽaNO ide čisto o predvolebnú kampaň. „Spájanie ministra hospodárstva s touto zmluvou je očividný nezmysel, ktorý neobstojí fakticky ani logicky. Ak ho s niečím možno spájať, tak je to je to úspešné prebratie Vodnej elektrárne Gabčíkovo do rúk štátu a náprava nevýhodnej privatizácie z obdobia Mikuláša Dzurindu. Stalo sa tak ešte počas pôsobenia ministra v rezorte životného prostredia,“ reagoval pre agentúru SITA hovorca ministra hospodárstva Maroš Stano minulý piatok, kedy poslanci OĽaNO začali zbierať podpisy na odvolanie ministra.