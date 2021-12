Matovičove očkovacie poukážky prerokuje parlament v zrýchlenom konaní, seniori ich budú môcť aj darovať

O očkovacích poukazoch pre seniorov, ktoré navrhol minister financií Igor Matovič, bude parlament rokovať zrýchlene. Národná rada SR v piatok schválila návrh vlády, aby sa poslanci legislatívnym návrhom zaoberali v skrátenom legislatívnom konaní.

Vláda navrhuje poskytnúť poukazy v hodnote 500 eur Slovákom nad 60 rokov, ktorí sa nechajú do 15. januára 2022 zaočkovať prvou alebo druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 alebo do 30. júna 2022 dostanú tretiu posilňovaciu dávku.

Suma sa môže vyšplhať vyššie

Ministerstvo financií odhaduje, že na podporu očkovania rizikovej skupiny obyvateľstva, ako aj prevádzok najviac zasiahnutých pandémiou, minie touto formou celkovo 500 miliónov eur. Vzhľadom na počet Slovákov vo veku nad 60 rokov, ktorých je 1,2 milióna, je však možné, že suma sa vyšplhá na 600 miliónov eur.

Očkovací poukaz bude určený fyzickým osobám s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré do konca roka 2021 dovŕšili 60 rokov. Dostanú ho tí seniori, ktorí sa nechajú zaočkovať prvou dávkou očkovacej látky alebo jednodávkovou očkovacou látkou v období od 26. novembra 2021 do 24. decembra 2021 alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrujú a následne ho absolvujú do 15. januára 2022.

Poukaz môžu seniori darovať

Na poukaz budú mať nárok aj seniori, ktorí dostanú posilňovaciu dávku očkovacej látky do 24. decembra 2021 alebo sa do tohto termínu zaregistrujú a samotnú vakcináciu absolvujú do 15. januára 2022. Podmienky splnia aj tí seniori, ktorí si do 30. júna 2022 nechajú pichnúť tretiu dávku vakcíny, a to v prípade, ak tú druhú dostali do 24. decembra 2021.

Poukaz budú môcť seniori dať aj inej fyzickej osobe, napríklad svojim deťom alebo vnúčatám. Očkovacie poukazy sa budú môcť použiť vo vybraných podnikoch, konkrétne v hoteloch, penziónoch, reštauráciách a kaviarňach, ako aj na kultúrne podujatia v divadlách, galériách a kinách. Budú sa môcť taktiež využiť vo vybraných službách, akými sú kaderníctva, kozmetické a masérske salóny, posilňovne a športové kluby.