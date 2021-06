Matovičovo ministerstvo smeruje k finále, ale v koalícii o podobe daňovo-odvodovej reformy netušia

Vo vládnej koalícii politici o daňovo-odvodovej reforme nič nevedia. V rukách nemajú žiadne dokumenty. Známy je len základný nárys reformy, o ktorej prehovoril minister financií Igor Matovič (OĽaNO) začiatkom mája. Odvtedy zostalo ticho.

Kedy sa reforma dostane do vlády, je otázne. Kľúčová bude politická podpora zvyšných vládnych strán. V parlamente sa pravdepodobne neobjaví skôr ako v jeseni. Pôjde o najvážnejšiu zmenu v ekonomickom živote štátu a preto sa nedajú vylúčiť ani politické konflikty.

„Veľký tresk“ ministra financií

Minister Matovič pri ohlasovaní parametrov reformy, ktorú označil za „veľký tresk“, uviedol, že krajina potrebuje prorodinnú reformu. Zjednodušiť má daňový systém so spravodlivými daňami.

Podľa ministra by sa mal zaviesť pre rodiny príspevok na dieťa vo výške 200 eur mesačne až do dospelosti. Zjednodušiť sa má daňovo-odvodový systém tým, že by pri zamestnaneckom pomere bola odpočítateľná jedna daň a jeden odvod. Zrušiť by sa mali viaceré daňové výnimky a tiež paušálne výdavky pre živnostníkov.

Ministerstvo tvrdí, že ním hýbe reforma

Detaily z reformy chcel minister Matovič predstaviť ešte v druhej polovici mája. Rezort financií tvrdí, že daňovo-odvodová reforma je jednou z hlavných tém, ktoré ním v súčasnosti hýbu.

„Časový posun spôsobila príprava novely štátneho rozpočtu. Od jej schválenia však rezort financií opäť intenzívne pracuje na prepočtoch, analýzach a spracovaní údajov. Ministerstvo financií očakáva, že finálne práce prebehnú čoskoro,“ povedal tlačový odbor rezortu financií portálu Webnoviny.sk.

Dodal, že o termíne predstavenia reformy bude rezort „verejnosť a médiá včas informovať“.

Podľa Viskupiča sa takto reformy nerobia

Šéf finančného výboru parlamentu Marián Viskupič (SaS) hovorí, že momentálne nemá o reforme žiadne informácie. Podobne sa vyjadril aj ďalší člen finančného výboru Tomáš Lehotský (Za ľudí).