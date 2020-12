Matovičovo OĽaNO stráca na SaS takmer päť percent, v parlamente by bolo sedem strán a víťazom Hlas-SD

Podpora hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) premiéra Igora Matoviča klesá. V najnovšom prieskume agentúry Focus pre TV Markíza by skončilo až tretie so ziskom 11 percent.

Na druhom mieste skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS) s podporou 15,8 percenta a víťazom volieb by sa stala strana Hlas-SD expremiéra Petra Pellegriniho s podporou 20,9 percenta. V parlamente by bolo spolu sedem politických subjektov.

Na ďalších miestach skončili Smer-SD (9,8 %), Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (8,2 %), Progresívne Slovensko (6 %) a Sme rodina (5,4 %). Ak výsledky prepočítame na kreslá v parlamente, tak Hlas-SD by ich mal 41, SaS 31, OĽaNO 21, Smer-SD 19, kotlebovci 16, Progresívne Slovensko 12 a Sme rodina by mala 10 poslancov.

Súčasná koaličná strana Za ľudí a ani KDH by do parlamentu tesne neprešli. Podľa prieskumu by voliť nešlo 16,8 percenta respondentov a 15,6 percenta odpovedalo „neviem“.

Agentúra Focus realizovala prieskum od 8. do 14. decembra formou osobného dopytovania a výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov, ktorým položili otázku: „Predstavte si, prosím, že by sa parlamentné voľby na Slovensku konali na budúci víkend. Zúčastnili by ste sa ich? Ak áno, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?“