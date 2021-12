Matthew McConaughey o svojej role advokáta

Možno si pamätáte na svetový megahit Kedy zabiť, jeden z najpopulárnejších právnických trilerov všetkých čias. Vo filmovej verzii hrali samé hviezdy ako Kevin Spacey, Samuel L.Jackson, Donald Sutherland, Sandra Bullock a samozrejme Matthew McConaughey v hlavnej úlohe právnika Jaka Briganca.

„Sám John Grisham musel schváliť výber mňa ako herca do hlavnej úlohy, čo, chvalabohu, aj urobil. Bola pre mňa úžasná životná príležitosť zahrať si úlohu Jaka. Bol to obrovský úspech, bez ktorého by som určite nebol tam, kde som dnes,“ tvrdí Matthew McConaughey vo videu pre vydavateľstvo Ikar. Pozrite si ho celé:

Po hitoch Kedy zabiť a Platanový rad je tu tretia kniha s Jakom Brigancom. Volá sa Čas na milosť a tento právnický triler si užijete rovnako ako tie najlepšie grishamovky. Tentoraz musí Jack obhajovať 16-ročného Drewa, ktorý so sestrou a mamou žije u jej partnera. Tým je policajt Stuart Kofer, ale ako to už niekedy býva – navonok je slušným strážcom zákona, no v súkromí je agresívnym opilcom, ktorý surovo bije Drewovu mamu. Toto trvá mesiace, všetci sa boja, trpia a jedného dňa to žiaľ prekročí všetky medze. Policajt Kofer zbije mamu Drewa do bezvedomia a úplne ožratý padne v spálni do postele.

Príbeh má výbornú zápletku, napínavú, skvele vystavanú. Je to čistokrvný právnický triler, nie ako niektoré jeho predošlé knihy, ktoré boli skôr detektívne, či okrajovo právnické. Stále sú tam nejaké prekvapenia, zvraty, no Grisham si dáva na čas.

Pre fanúšikov Johna Grishama jednoznačne lahôdka. A záver? Veľmi dobrý – možno nedokážete určiť, ako sa to skončí a budete sa báť nejakého happy endu. Ten v podstate trošku aj prišiel, ale nie úplne. Akoby to zostalo otvorené…

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Alfréd Swan:

Milan Buno, knižný publicista

