„Mattoni“ orol pri diaľnici sa mení na umelecké dielo

BRATISLAVA 24. júla 2018 (WBN/PR) – Od polovice júla už pri diaľnici D1 neďaleko Nového mesta nad Váhom neuvidíte známeho orla, ktorý je symbolom tradičnej značky minerálnej vody Mattoni. Veľkoplošný „orol“ bol nahradený umeleckým motívom. Vytvorila ho Míla Fürstová, medzinárodne uznávaná česká grafička žijúca v Londýne.

Na Slovensku sa nachádzajú tri nadrozmerné orly, ktoré sa stali v povedomí verejnosti neodmysliteľnou súčasťou miest, na ktorých sa nachádzajú. Umelecké dielo nahradí jednu z nich. Pútač po novom nemá reklamný odkaz, logo či žiaden iný komerčný prvok.

„Rozhodli sme sa rozlúčiť s diaľničnými orlami ako reklamou. Chceme prenechať priestor umelcom k premene orlov podľa svojich návrhov s ambíciou stať sa stálou inštaláciou umeleckých diel v krajine a prispieť tak k jej oživeniu,“ vysvetľuje Ondřej Postránský, riaditeľ strategického marketingu spoločnosti KMV.

Spoločnosť Karlovarské minerální vody (KMV) oslovila s ponukou vytvoriť výtvarné dielo na netradičnej ploche vo verejnom priestore Mílu Fürstovú, českú maliarku a grafičku, ktorá dlhodobo žije v Londýne. Míla pracuje dnes už so vzácne používanou technikou leptu a jej grafika je charakteristická precíznymi detailmi, ktoré ako celok vytvárajú pôsobivé obrazce. K jej najznámejším dielam patrí obal hudobného albumu Ghost Stories britskej hudobnej skupiny Coldpay. Práve jeho hlavný motív krídel inšpiroval spoločnosť KMV, aby Míle ponúkli spoluprácu na premene jedného z orlov.

„Orlice Mattoni ma vždy priťahovali ako surrealistický počin, ktorý sa dostáva hlboko do povedomia ľudí, ktorí cestujú okolo nich. Keď pri svojich návratoch z Anglicka, kde už dvadsať rokov žijem, prechádzam na diaľniciach okolo orlov Mattoni, v duchu si hovorím… „už som doma“. Moje vnímanie orla teda vychádza zo silného pocitu návratu domov a návratu do detstva,“ približuje svoje pocity Míla Fürstová.

„Krídla orla zastrešujú snovo-lineárne stvárnenie krajiny, tak, ako ju nosím vo svojom duchu, nech som kdekoľvek na svete. Farby som zvolila tak, aby celé dielo zasahovalo do krajiny s určitou jemnosťou a v niektorých momentoch s ňou až splývalo, tak ako splývajú naše spomienky s realitou, ktorú práve zažívame,“ dodáva autorka.

Spoločnosť KMV bude na Slovensku a v Českej republike pokračovať v premene svojich ďalších reklamných plôch na umelecké diela. Okrem známych umelcov plánuje spoločnosť spolupracovať napríklad so študentmi vysokých škôl a tak dá možnosť mladým začínajúcim umelcom byť súčasťou zmien vo verejnom priestore.

Míla Fürstová patrí k najstrhujúcejším talentom, ktoré sa v posledných rokoch objavili v oblasti umeleckej tlače. Počas posledného desaťročia vystavovala viac ako 20 sólových projektov v mnohých krajinách sveta, vrátane Veľkej Británie, Francúzska a Českej republiky. Získala mnoho ocenení a jej práce sa objavili vo viacerých medzinárodných publikáciách. Jej diela si zaobstarali prestížne súkromné aj verejné zbierky, vrátane Kráľovskej zbierky, V&A a Museum of London.

Míla sa narodila v Československu a získala magisterský titul v odbore Výtvarné umenie, Psychológia a Anglický jazyk na Karlovej univerzite v Prahe. Absolvovala aj bakalárske štúdium výtvarnej tvorby na univerzite v Gloucestershire. V roku 2001 získala magisterský titul na Royal College of Art, a potom začala prednášať na Coventry University a University of Gloucestershire. V roku 2003 bola menovaná za prvú Artist in Residence na Ladies’ College v Cheltenhame, kde založila a do roku 2010 prevádzkovala leptové štúdio. V roku 2009 sa stala najmladšou členkou Kráľovskej akadémie západného Anglicka v Bristole.