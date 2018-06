Matúš Bero by mohol v lete opustiť Trabzonspor, záujem prejavili atraktívne kluby

TRABZON 11. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalista Matúš Bero by mohol v lete opustiť turecký klub Trabzonspor.

O služby 22-ročného ofenzívneho stredopoliara má záujem česká Sparta Praha, ale aj francúzsky Girondins Bordeaux. Slovenský reprezentant prestúpil do Trabzonu v roku 2016 z AS Trenčín za 2,5 milióna eur a Turci by ho údajne radi predali za rovnakú sumu.

Bero v ostatnom období prišiel o miesto v základnej zostave Trabzonsporu. Informácie uverejnil karadenizgazete.com.tr.