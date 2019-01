Mayová môže získať podporu pre dohodu o brexite, podľa Johnsona musí vyriešiť „írsku poistku“

LONDÝN 28. január (WebNoviny.sk) – Ak premiérka Mayová vyjedná od Európskej únie ďalšie ústupky v otázke tzv. írskej poistky, brexitová dohoda môže získať v britskom parlamente podporu poslancov, vyhlásil bývalý minister zahraničných vecí Boris Johnson.

Hlasovanie o pláne B

Zástanca brexitu sa vyjadril pre Daily Telegraph pred utorňajším hlasovaním britského parlamentu o tzv. pláne B, ktorý predložila premiérka Mayová.

„Pokial premiérka zaistí zmenu, potom nemám pochybnosti, že získa podporu celej krajiny,“ napísal Johnson.

Konzervatívec Graham Brady ponúkol v prípade tzv. írskej poistky pozmeňovací návrh, na základe ktorého by ju chcel nahradiť „alternatívnou dohodou“.

Prísne strážená hranica

Podľa Johnsona by mala byť tzv. írska poistka časovo obmedzená alebo by Veľká Británia mala mať možnosť od nej odstúpiť. V inom prípade by sa z oblasti medzi Severným Írskom a Írskou republikou mohla stať prísne strážená hranica.

Tí, ktorí kritizujú znenie brexitovej dohody sa obávajú, že írska poistka skrýva riziko trvalého spojenia Veľkej Británie a Európskej únie.