Mayová možno nedá dohodu o brexite na schválenie do parlamentu, problémom je nedostatočná podpora

LONDÝN 23. marca (WebNoviny.sk) – Britská premiérka Theresa Mayová možno dohodu o brexite nedá v nadchádzajúcom týždni opätovne na schválenie do parlamentu.

V piatok večer sa tak vyjadrila v liste zákonodarcom s tým, že by sa o to pokúsila len v prípade, že sa bude javiť, že má dostatočnú podporu. Poznamenala tiež, že na to bude potrebovať súhlas predsedu dolnej komory britského parlamentu Johna Bercowa.

Poslanci dohodu už dvakrát odmietli a ak ju Briti neodsúhlasia, mali by Európsku úniu opustiť už 12. apríla. Krajina má podľa Mayovej ešte možnosť ďalšieho odloženia brexitu, ktorá by si však vyžadovala účasť v májových voľbách do európskeho parlamentu.

Pripomenula tiež, že Británia môže od brexitu úplne upustiť, čo však považuje za zradu voči výsledku referenda.