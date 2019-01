Mayová sa zrejme pokúsi poslancov pritlačiť k múru, Brusel by podľa Geista mohol ponúknuť ústupky

BRATISLAVA 22. januára (WebNoviny.sk) – Britská premiérka Theresa Mayová sa pravdepodobne pokúsi „pritlačiť k múru“ poslancov parlamentu, aby nakoniec došlo k schváleniu dohody medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou a predišlo sa tvrdému brexitu. Ako ďalej pre agentúru SITA povedal Radovan Geist z portálu euractiv.sk, Brusel Britom síce už neponúkne renegociáciu dohody, mohol by však ponúknuť aspoň formálne ústupky.

Úzky vzťah s Úniou

„Nejaký záväzok, že Británia nezostane uzavretá v colnej únii,“ uviedol. Podľa Geista sa Británia bude snažiť o úzky vzťah s Úniou, pri ktorom by bol zachovaný slobodný obchod, prípadne aj slobodný pohyb, ale nebola by plnoprávnym členom EÚ.

Ak by nakoniec nedošlo k dohode je podľa Geista dôležité zabezpečiť tzv. čiastkové dohody, ktoré by napríklad zabezpečili postavenie občanov EÚ v Británii a naopak, prípadne predísť tomu, aby sa „na hraniciach kopili tovary“. Takisto podľa neho existuje ešte malá možnosť, že by Británia nakoniec stiahla aplikáciu článku 50, ktorý znamená vystúpenie z Únie.

„To je právne možné, politicky ale extrémne komplikované,“ zdôraznil. Tiež podľa neho existuje hypotetická možnosť, že by krajina po voľbách s novou vládou opätovne požiadala o členstvo v Únii. Tak by však stratila svoje momentálne výnimočné postavenie vrátane výnimky týkajúcej sa prijatia eura alebo členstva v schengenskom priestore.

Chce presadiť dohodu o brexite

Britská premiérka Theresa Mayová odmietla výzvy na odloženie odchodu Veľkej Británie z Európskej únie a vyhlásila, že sa bude naďalej snažiť presadiť dohodu o brexite v parlamente. Mayová povedala, že bude viesť ďalšie rokovania s vládnymi a opozičnými poslancami o ich námietkach týkajúcich sa dohody, než sa opäť obráti na lídrov EÚ. Brusel však trvá na tom, že o dohode už nebude opäť rokovať.

Doterajšiu dohodu vyrokovanú Mayovou parlament minulý týždeň jednoznačne odmietol a premiérka mala do pondelka 21. januára prísť s „plánom B“. Dolná komora britského parlamentu by mala o Mayovej pláne a alternatívach navrhnutých poslancami znovu debatovať 29. januára.