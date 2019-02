Mayová sľubuje poslancom aj hlasovanie o tvrdom brexite, ale nechce vidieť rozširovanie článku 50

LONDÝN 26. februára (WebNoviny.sk) – Britská premiérka Theresa Mayová sľúbila poslancom hlasovania o brexite bez dohody alebo odložení jeho termínu, ak na budúci mesiac odmietnu jej dohodu o odchode Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ).

Dve hlasovania

Členovia parlamentu budú hlasovať o dohode 12. marca. Ak ju aj vtedy odmietnu, budú nasledovať ďalšie dve hlasovania. Prvé sa uskutoční 13. marca a poslanci budú hlasovať o tom, či súhlasia s odchodom z eurobloku bez dohody.

V prípade, že by túto alternatívu odmietli, na ďalší deň budú hlasovať o žiadosti o predĺženie lehoty zakotvenej v článku 50 na odloženie brexitu na termín po 29. marci – stanovenom dátume vystúpenia z únie.

„Aby bolo jasné, nechcem vidieť rozširovanie článku 50. Mali by sme sa úplne zamerať na prácu, aby sme dosiahli dohodu a odišli 29. marca. Predĺženie za koniec júna by znamenalo, že by sa Spojené kráľovstvo zúčastnilo na voľbách do Európskeho parlamentu. Aký odkaz by to vyslalo viac ako 17 miliónom ľudí, ktorí pred takmer tromi rokmi hlasovali za odchod z EÚ,“ vyjadrila sa Mayová v utorok pred poslancami.

Úsilie o vyhnutie sa porážke

Zároveň zdôraznila, že krátke predĺženie lehoty, ktoré by nepresiahlo koniec júna, by takmer určite muselo byť „ojedinelým prípadom“.

Dolná snemovňa britského parlamentu má o novom vývoji v súvislosti s brexitom rokovať v stredu. Najnovší Mayovej krok je úsilím o vyhnutie sa porážke pre vládu počas tohto rokovania, čo by znamenalo, že by poslanci prevzali kontrolu nad procesom odchodu z únie, píše spravodajský portál BBC.