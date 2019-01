Mayová varuje kritikov dohody o brexite, riskujú poškodenie britskej demokracie

LONDÝN 6. januára (WebNoviny.sk) – Britská premiéra Theresa Mayová varovala kritikov jej dohody o brexite, že odporom voči danému plánu riskujú poškodenie demokracie a hospodárstva Spojeného kráľovstva. Predsedníčka britskej vlády sa tak vyjadrila v periodiku Mail on Sunday.

Ako napísala, jej plán, na ktorom sa dohodla s predstaviteľmi Európskej únie, je jediný, čo rešpektuje výsledok referenda z roku 2016, ochraňuje pracovné miesta a poskytuje istotu ľuďom a podnikom.

Premiérka v decembri odložila parlamentné hlasovanie o dohode po tom, čo vyšlo najavo, že by ju poslanci odmietli. Poslanci začnú o nej znovu rokovať v stredu a hlasovať by mali na budúci týždeň. Líderka konzervatívcov údajne zvažuje, že ponúkne poslancom úľavy v prípade takzvanej „poistky“ v súvislosti so Severným Írskom.

Opatrenie popisuje záložnú možnosť pre prípad, že by sa na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom objavili problémy, predovšetkým v oblasti colnej politiky, ktoré by nešlo vyriešiť nijakým iným spôsobom.