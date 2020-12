Mazák: Justícia sa nachádza v ozaj nedobrom stave. Pre rôzne neduhy, z ktorých je najväčší korupcia

Ján Mazák sa stal predsedom Súdnej rady SR po tom, čo členovia rady navrhli odvolať predošlú predsedníčku Lenku Praženkovú, ktorá si podľa nich neplnila svoje povinnosti a ohrozovala dôveryhodnosť súdnictva.

Pod vedením Mazáka súdna rada získala nové kompetencie, napríklad preverovanie majetkových priznaní sudcov alebo skúmanie sudcovskej spôsobilosti. V rozhovore pre Webnoviny.sk a tlačovú agentúru SITA porozprával, ako vníma snahy vlády o reformu justície, čo podľa neho prinesie nová súdna mapa a ako doposiaľ hodnotí svoje pôsobenie vo funkcii.

Ako vnímate snahy novej vlády o reformu justície?

Justícia sa nachádza v ozaj nedobrom stave. Pre rôzne neduhy, z ktorých je najväčší korupcia, a bohužiaľ, aj nízka kvalita súdnych rozhodnutí či problémy s niektorými ľuďmi, ktorí pôsobia v tom systéme, sa musia hľadať nejaké prostriedky nápravy. Tie nemôžu byť len legislatívne.

To, čo sa teraz prijíma, napríklad vo vzťahu k súdnej rade, vnímam veľmi pozitívne. Chcú posilniť naše postavenie v tom, čo je veľmi citlivé, teda preverovanie majetkových priznaní sudcov a skúmanie sudcovskej spôsobilosti. Už keby sa tieto dve legislatívne opatrenia vydarili a vedeli by sme ich náležite implementovať, bol by to významný úspech. Pretože stále máme problém s tým, ako je to v skutočnosti. Či naozaj podaktorí sudcovia a ich rodiny skutočne nedisponujú majetkom, ktorý nemohli získať z poctivých zdrojov.

Nuž a nelegislatívne metódy by mali smerovať k zmene myslenia pri výkone súdnej moci, k výraznému príklonu k etickým normám a posilneniu morálnej integrity. To je vec výberu, kariérneho postupu a vzájomných medziľudských vzťahov, ktoré sa musia budovať na podstate slušnosti, úcty a rešpektu. Vo vnútri súdnictva i navonok.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková nedávno predstavila novú súdnu mapu. Aký z nej máte dojem?

Môj osobný názor vychádza z toho, že pôsobím v prostredí justície dobrých 42 rokov. To, čo urobila vláda Vladimíra Mečiara k 1. januáru 1997, že rozdelila Slovensko na ďalšie a ďalšie okresy a vytvorila ďalšie okresné a krajské súdy, nebolo veľmi domyslené. Bolo to naozaj zbytočné. Štát ako Slovensko nepotrebuje desiatky okresných súdov a osem krajských súdov. Ukázalo sa, že to v tej dobe zdeformovalo vnímanie a výkon súdneho systému. Nová súdna mapa sa pokúša odstrániť tieto nedomyslenosti.

Čo podľa vás teda v praxi prinesie?

Najväčší prínos tejto iniciatívy spočíva v tom, že sa odstráni atomizácia a zbytočná administratívna náročnosť. Pretože, ak my zrušíme 24 okresných súdov a povedzme, že päť odvolacích súdov, do výkonu sa vráti takmer 60 sudcov, ktorí teraz vykonávajú funkcie predsedov či podpredsedov súdov. Spravidla väčšina z nich vôbec nepojednáva alebo pojednáva v minimálnom štandarde.

Ďalej nebudeme potrebovať toľko riaditeľov súdnych správ, nebudeme potrebovať toľko administratívy. Ja si myslím, že špecializácia, o ktorej sa hovorí, je tiež veľmi závažný dôvod. Pretože sú niektoré okresné súdy, kde sudca robí obchodno-právnu agendu a súčasne súdi ako trestný sudca. To je mimoriadne nebezpečné, pretože nie je schopný možno urobiť poriadne ani jednu, ani druhú agendu. Takže tá špecializácia by mala byť a čo v najširšom rozsahu.

Žiaden štát nemá tak atomizovaný a nerovnomerne rozložený súdny systém ako Slovensko.

Čo znamená pre občanov?

Aj občan by mal mať širší výber zákonného a profesionálne zdatného sudcu. Málokto si totiž uvedomuje, že návrh súdnej mapy sleduje záujem ľudí. Aj súdna rada povedala novej súdnej mape ‚áno‘, ale musí naozaj zabezpečovať lepší prístup k spravodlivosti, súdom, zákonným rozsudkom v rozumnom čase. Čiže zjednodušene povedané, všetko je lepšie ako súčasný stav.

Teraz je ale otázka, ako optimálne vyriešiť novú súdnu mapu a tu sa stretávajú tri prúdy. Prúd politický, prúd odborný a prúd, povedal by som, že trochu sebecký. Každé okresné mestečko chce mať súd. Každý primátor bojuje o zachovanie toho súdu. Z odborného hľadiska ministerstvo predkladá množstvom štatistických údajov a analýz. Treba to vyhodnotiť, ale súdna rada na to nemá kapacitu, takže tam trochu tápeme. Politický je problém o tom, že to, čo sa zdeformovalo, by sa malo odstrániť aj za pomoci politických rozhodnutí.

Zo sudcovských kruhov sa ozýva aj kritika, že predstavená mapa môže zhoršiť podmienky či kvalitu súdnictva, alebo že ministerstvo spravodlivosti neakceptuje závery a odporúčania Európskej komisie pre efektívnu justíciu a že fabuluje o nejakých korupčných väzbách.