Mazák: Voľba členov súdnej rady by mala priniesť nástup novej generácie, ktorá stála mimo korupčných vzťahov

Nadchádzajúce voľby členov Súdnej rady SR by mali priniesť nástup novej a mladšej generácie, ktorá stála a pôsobí úplne mimo korupčných vzťahov a vzťahov s kriminálnymi osobami, ktoré sa votreli do justície. Skonštatoval to predseda Súdnej rady SR Ján Mazák pre agentúru SITA.

Druhou rozhodujúcou devízou by mala byť podľa Mazáka schopnosť nových členov rady brániť a upevňovať sudcovskú legitimitu v celom súdnom systéme bez ohľadu na to, v ktorom volebnom obvode sudca kandidoval a bol zvolený.

Stanovisko Jána Mazáka poskytla hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky Veronika Müller.