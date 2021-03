Mazák: Výber sudcov najvyššieho správneho súdu musí byť nediskriminačný a spravodlivý

Súdna rada SR ako výberová komisia na výber kandidátov na sudcov Najvyššieho správneho súdu SR je povinná vykonať verejné vypočutie na nediskriminačnom, objektívnom a spravodlivom základe. Pre agentúru SITA to uviedol predseda rady Ján Mazák.

Nevyhnutná diskusia o postupoch

Členovia súdnej rady rokovali 16. marca o spôsobe vykonania výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Ako doplnil predseda súdnej rady, vzhľadom na nejasnú právnu úpravu bolo nevyhnutné diskutovať o konkrétnych postupoch pri zisťovaní odborných a morálnych predpokladov sudcov, ktorí sa uchádzajú o post sudcu Najvyššieho správneho súdu SR.

Osobitný zreteľ na uchádzačov

„Žiadne osobitné závery neboli prijaté. Z rozpravy vyplynulo najmä to, že súdna rada bude pristupovať k uchádzačom s osobitným zreteľom na to, že kandidujú na jeden z najvyšších súdnych orgánov v štáte. Profesionálne, uvážlivo, do potrebnej hĺbky a rozsahu skúmania základného predpokladu, ktorým je schopnosť kandidáta od prvého dňa vynášať rozsudky a iné rozhodnutia v správnom súdnictve, na konci ktorých je napísané, že sa voči nim už zásadne nemožno odvolať ani inak brániť v opravnom konaní,“ uzavrel Mazák.

Prvé výberové konanie na voľné miesta sudcov najvyššieho správneho súdu sa uskutoční 7. až 9. a 12. až 14. apríla v sídle súdnej rady. Súdna rada v piatok 16. marca vyžrebovala poradie uchádzačov. Druhé kolo výberového konania by malo byť od 11. do 12. a od 18. do 19. mája. Na novovznikajúcom súde je potrebné obsadiť 29 voľných miest.