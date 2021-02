mBank prináša fixáciu úrokových sadzieb na 7 a 10 rokov

mBank dnes prichádza s dlhodobou fixáciou úrokových sadzieb na 7 alebo 10 rokov pri účelových aj bezúčelových úveroch na bývanie. Pri 7-ročnej fixácii a účelovom úvere začínajú úrokové sadzby už od 0,99% s poistením úveru a pravidelným obratom na účte. Banka tak reaguje na dopyt klientov, ktorí preferujú istotu splátok v rovnakej výške a nízku úrokovú sadzbu na čo najdlhší čas.

mBank na nových fixáciách klientom pridelí rovnakú úrokovú sadzbu vo všetkých pásmach LTV (loan to value – pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia). Štandardom na slovenskom bankovom trhu je práve rozlišovanie úrokových sadzieb podľa pásma LTV, pričom napríklad pri hodnote do 80% je obvykle nižšia, nad 80% je výrazne vyššia. „Výhodnú úrokovú sadzbu od 0,99% môžu získať všetci klienti bez ohľadu na to, či si berú úver do 80% z hodnoty zabezpečenia alebo nad 80% tejto hodnoty,“ uvádza Soňa Holíková, produktová manažérka mBank pre úvery na bývanie.

Novinkou tiež je, že banka spúšťa dlhodobé obdobie fixácie nielen na účelových, ale aj na bezúčelových hypotékach. Práve pri bezúčelovom type úveru môžu klienti finančné zdroje využiť na akýkoľvek účel, ktorý nemusí byť priamo spojený s kúpou nehnuteľnosti či výstavbou. Prostredníctvom bezúčelových úverov so zabezpečením tak môžu financovať napríklad kúpu auta, zariadenie do domácnosti či štúdium v zahraničí.

Klienti mBank ocenia aj možnosť bezplatných mimoriadnych splátok, ktoré zrealizujú z pohodlia domova prostredníctvom internet bankingu. Zadarmo môžu k splátke každý mesiac alebo jednorazovo kedykoľvek v priebehu 12-tich mesiacov splatiť až 20% z istiny. Banka tým rozširuje zákonné možnosti pre klienta a zvyšuje tak flexibilitu produktu.

Okrem transparentnosti a flexibility pri rôznych hypotekárnych a úverových produktoch, ponúka banka svojim klientom najnovšie formy spravovania peňazí. Klienti majú vďaka internet bankingu a mobilnej aplikácii mBank svoje financie stále pod kontrolou. Filozofiou mBank totiž je neustále zjednodušovať život svojich klientov, aby mohli venovať viac času svojmu súkromiu a menej ho strávili pri bankových operáciách.

