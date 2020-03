mBank prináša historicky najnižšie úroky na hypotéku

Ak v súčasnosti uvažujete o kúpe, výstavbe alebo rekonštrukcii nehnuteľnosti, či refinancovaní existujúcej hypotéky, teraz je ten správny čas využiť ponuku od mBank. Pri takom dôležitom kroku, akým je kúpa nehnuteľnosti, je totiž mimoriadne dôležité rozhodnúť sa rozumne a vybrať si férového partnera – banku, ktorej produkt je transparentný, bez špecifických podmienok či nástrah v podobe drobných písmeniek pod čiarou.

Práve mBank spĺňa všetky tieto kritériá a navyše, aktuálne znížila úrokové sadzby hypotekárnych úverov. Banka v rámci svojho produktu mHypotéka ponúka historicky najnižší úrok 0,54% p.a., ktorý môžu klienti získať pri fixácii na 3 roky s poistením úveru, LTV do 80% a aktívnym účtom mKonto. Účet mKonto je považovaný za aktívny, ak je na ňom mesačný obrat vo výške viac ako 400 EUR. Pri splnení rovnakých podmienok a fixácii na 4 alebo 5 rokov je úrok 0,64% p.a. V prípade, ak by klient nemal záujem o poistenie úveru, prirážka k úrokovej sadzbe je vo výške 0,25% p.a. „Klienti tiež u nás získajú garanciu výšky úrokovej sadzby na 30 dní od podpisu žiadosti o mHypotéku zdarma,“ uviedla Soňa Holíková, produktová manažérka mBank pre úvery na bývanie. Veľkou výhodou mHypotéky je aj možnosť mimoriadnej splátky až do výšky 20% z pôvodnej výšky úveru každých 12 mesiacov od poskytnutia mHypotéky a to buď jednorazovo alebo viacerými platbami v priebehu celého roka. Banka tak rozširuje zákonom stanovenú možnosť mimoriadnej splátky bez poplatku.

mBank zároveň ako jedna z mála slovenských bánk už od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom trhu ponúka svojim klientom založenie a vedenie účtu mKonto úplne zdarma, bez akýchkoľvek podmienok. Ročne tak môžu klienti mBank na bankových poplatkoch ušetriť až 86 EUR1 a takto usporené peniaze môžu použiť na iný, často užitočnejší a príjemnejší účel. Výhodou účtu mKonto od mBank je aj fakt, že výbery z bankomatov na území Slovenska i v zahraničí vo výške 70 EUR a viac sú bez poplatku a zdarma sú aj všetky prichádzajúce a odchádzajúce platby, trvalé platby a inkasá. mKonto je možné založiť si veľmi jednoducho online, prípadne osobne na ktorejkoľvek pobočke mBank.

Práve výšku mesačného poplatku za vedenie bežného účtu berú Slováci do úvahy pri výbere banky a za najdôležitejší faktor ju považuje až 77% respondentov. Ak by došlo k výraznému zvýšeniu tohto poplatku, nad zmenou súčasnej banky by uvažovalo až 70% opýtaných. Vyplýva to z prieskumu2 agentúry Focus, ktorý zrealizovala pre mBank.

Digitálna banka mBank svojim klientom vždy prináša tie najnovšie formy spravovania svojich financií. Klienti ich tak majú vďaka kvalitnému internet bankingu či prepracovanej mobilnej aplikácii neustále pod kontrolou. Banka tak dlhodobo napĺňa svoju filozofiu zjednodušovať život svojich klientov.

1úspora 86 EUR vychádza z porovnania ročných nákladov na vedenie bežného účtu medzi mBank a priemerom nákladov dvoch najväčších bánk v SR, zdroj: https://www.finparada.cz/6173-Jak-dopadl-duel-Cesko-vs-Slovesko-ve-vysi-poplatku-za-bankovni-ucty.aspx

2 reprezentatívny kvantitatívny online prieskum agentúry Focus pre mBank realizovaný v novembri 2019 medzi online populáciou SR vo veku od 18 do 60 rokov, N = 906

