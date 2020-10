McDelivery už aj v Trnave. Doručenie jedla z McDonald’s sa rozširuje o ďalšie slovenské mesto

Spoločnosť McDonald’s rozširuje svoju obľúbenú doručovaciu službu McDelivery o tretie mesto na Slovensku. Po jej úspešnom zavedení v Bratislave a v Košiciach ju dnešným dňom sprístupňuje aj pre svojich zákazníkov v Trnave na Novej ulici. Doručenie jedla priamo až k dverám domova ponúka už 13. reštaurácia v rámci Slovenska v poradí a opäť s partnerom WOLT.

McDonald’s Slovensko rozširuje svoju inovatívnu službu aj tentokrát so stálou partnerskou spoločnosťou WOLT. Trnavská prevádzka sa tak zapisuje na zoznam štrnástich reštaurácií, z ktorých si zákazník môže objednať svoju zásielku jedla a nechať si ju doručiť až ku dverám svojho domova. „Máme veľkú radosť z toho, že po úspešnom naštartovaní a rozbehnutí služby McDelivery v rámci nášho hlavného mesta ako i metropoly východu, máme možnosť ponúknuť túto obľúbenú donášku jedla priamo k dverám zákazníkom už aj v Trnave. Ako líder v oblasti gastro segmentu sa neustále snažíme rozširovať portfólio služieb a inovácií, s cieľom zlepšovať zákaznícku skúsenosť a dostupnosť produktov,“ informuje Lucia Poláčeková, PR Supervisor McDonald’s pre SR.

Z ponuky obľúbeného reťazca je dostupná takmer celá ponuka. Objednávky si môžu zákazníci v rámci rozvozovej zóny objednať z uvedenej reštaurácii v aplikácii Wolt alebo na stránke Wolt, a to v každý pracovný deň i cez víkend, v čase od 10.30 hod. do 21.00 hod. Kuriéri z Woltu doručia McMenu k zákazníkovi približne za 30 minút a lokálna zákaznícka podpora je pripravená odpovedať na akúkoľvek otázku v priemere už do 1 minúty.

Foto: McDonald's

Spoločnosť Wolt sa rozhodla pre Trnavu z viacerých dôvodov, jedným z nich bola výborná poloha – situovanosť v blízkosti hlavného mesta – ako aj skutočnosť, že je skvelým miestom pre rodiny s deťmi. „Aj vďaka tomu dokázala prilákať množstvo mladých ľudí v produktívnom veku, vďaka ktorým mesto dlhodobo ekonomicky prosperuje, čo je odzrkadlené aj na neustále rozrastajúcej sa lokálnej gastroscéne,” vysvetľuje dôvody pre štart služby v Trnave Jan Foret, generálny riaditeľ Woltu pre Slovensko a Českú republiku.

Trinásta reštaurácia v poradí, ktorá je zákazníkom dostupná aj prostredníctvom služby McDelivery, prešla nedávno zásadnou rekonštrukciou. Vďaka tomu je hrdou nositeľnou prívlastku „reštaurácia novej generácie“. Koncept týchto moderných gastro prevádzok predstavila spoločnosť McDonald’s minulý rok. Zákazníkom prinášajú okrem sedenia v štýlových moderných priestoroch aj komfort digitálneho objednávkového systému či obsluhu priamo k stolu. Zároveň sú tieto prevádzky „enviro-friendly“, čiže koncipované s ohľadom na trvalú udržateľnosť.

Informačný servis