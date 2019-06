McDonald´s dáva do hry nové franšízy

BRATISLAVA 11. júna (WebNoviny.sk) – Spoločnosť McDonald´s bude na Slovensku po dlhšej dobe otvárať nové reštaurácie. Výnimočnú situáciu môžu využiť aj tí podnikatelia, ktorí by sa radi stali franšízantmi tejto svetovej značky. Prax v odbore nie je pritom nutnosťou.

Radim Foltýn, riaditeľ franšízovej siete McDonald´s pre Slovensko a Českú republiku hovorí: „Sieť našich reštaurácií je na Slovensku veľmi obľúbená. Môžem povedať, že jej obľúbenosť rastie. Sú na to aj pádne dôvody. McDonald´s neustále vylepšuje svoju ponuku jedál, skvalitňuje svoje produkty i služby, modernizuje, otvára sa novým technológiám v prospech zvýšeného komfortu pre zákazníka. Dopyt po McDonalde tu jednoducho stále je. Je veľký a my chceme tento potenciál využiť aj rozširovaním našej siete.“

Na Slovensku má McDonald´s aktuálne 30 reštaurácií, z toho 10 je v rukách franšízantov. V priebehu nasledujúcich rokov máMcDonald´s v pláne postupnepredávať existujúce reštaurácie novým franšízantom. Radim Foltýn dopĺňa: „Následne je v pláne otváranie reštaurácií v nových lokalitách v závislosti od nastavenej stratégie rozvoja trhu. Stratégia nových lokácií zohľadňuje okrem iného dôležitý aspekt, že snahou McDonald´s je, aby každá reštaurácia bola profitabilná.“

Základom pre novú McDonald´s franšízu je vstupný kapitál. Radim Foltýn hovorí: „Kto má záujem o prevádzkovanie našej franšízy, musí byť kapitálovo silným jedincom. Záujemca by mal disponovať finančnými prostriedkami alebo aktívami v objeme minimálne 400 000 eur. Čím v lepšej finančnej kondícii je, tým väčšie možnosti má pre rýchlejší rozvoj.“ Financie však nemusia nových záujemcov odrádzať: „Systém našej franšízy je na trhu úspešne etablovaný niekoľko desiatok rokov. McDonald´s je spoľahlivým partnerom, preto má nový franšízant možnosť vykryť väčšiu časť počiatočnej investície aj úverovou formou. Ide o 60 – percentnú časť, čo nie je v tomto segmente bežné. To je nesporne veľkým benefitom, pre ktorý sa novému franšízantovi oplatí investovať práve do spolupráce s nami,“ ozrejmuje Radim Foltýn.

Návratnosť investície do franšízy sa pohybuje na úrovni 15 až 20% a v praxi ide zhruba o obdobie 5 až 7 rokov. Franšíza McDonald´s je dlhodobou investíciou. Zmluva sa uzatvára na 20 rokov, pričom je možné previesť ju na potomkov druhej generácie. „V Čechách franšízanta druhej generácie už máme. V ostravskej franšíze odkúpil syn licenciu od otca pred 5 rokmi a pokračuje v úspešnom biznise ďalej v troch prevádzkach,“ dopĺňa Radim Foltýn.

O franšízu sa môže uchádzať prakticky ktokoľvek. Radim Foltýn vysvetľuje, že skúsenosti v gastro segmente nie sú nutné a dopĺňa: „Skôr ide o to, aby záujemca o franšízu bol vyzretý po osobnostnej či charakterovej stránke. Mal by mať podnikateľského ducha, mal by byť orientovaný na zákazníkov, mal by byť zdatný v komunikácii i vo finančných záležitostiach, mal by mať záujem o každodennú prevádzku reštaurácie a mal by dobre viesť svojich zamestnancov. Podmienkou pre získanie licencie je, aby záujemca absolvoval tzv. prevádzkový tréning. Ten trvá zhruba 9 až 12 mesiacov, v rámci ktorého získa všetky potrebné informácie a zručnosti na prevádzku vlastnej reštaurácie. Záujemca za tréning neplatí. Dostáva však regulárne mzdu ako bežný zamestnanec reštaurácie. “ Až po absolvovaní tréningu ponúkne McDonald´s potenciálnemu franšízantovi konkrétnu reštauráciu a podmienky jej odkupu. Celý proces až po ukončenie výberového konania trvá tým pádom 12 – 14 mesiacov.

Podľa Radima Foltýna je investícia do franšízy McDonald´s cestou „na istotu“: „Značka McDonald´s je už viac ako polstoročie lídrom vo svojom segmente. Neustále napredujeme, modernizujeme sa, zdieľame know-how a inovácie, ktoré fungujú globálne. Každý franšízant má v našej značke obrovské zázemie. Pre podnikateľské otázky má k dispozícii nášho konzultanta, ktorý mu je každý deň nápomocný pri riešení problémov prevádzky. Franšízant nemusí riešiť žiadny marketing či propagáciu značky. To všetko preňho zabezpečuje materská firma.“

V priebehu trvania licenčnej zmluvy platí franšízant materskému McDonaldu mesačné poplatky, ktoré predstavujú objem zhruba 10 až 20% z celkových tržieb reštaurácie (podľa atraktivity lokality a trhového potenciálu reštaurácie), ďalej to je 5 – percentný poplatok za používanie značky a 5 – 6% z tržieb za marketingové služby.

