McDonald’s je na Slovensku už štvrťstoročie

Spoločnosť McDonald’s oslavuje 25 rokov pôsobenia na slovenskom trhu. Vstúpila naň 13. októbra 1995, kedy otvorila svoju prvú reštauráciu v Banskej Bystrici. V súčasnosti má tento ikonický koncept rýchleho občerstvenia, ktorý si obľúbili milióny Slovákov, 34 reštaurácií v 13 mestách, viac ako 2 600 zamestnancov a denne obslúži tisícky zákazníkov. Počas svojho štvrťstoročného pôsobenia sa spoločnosť zamerala predovšetkým na inovácie a vzťah so svojimi zákazníkmi a zamestnancami. Ako dobrý sused prináša už viac ako dve dekády rodinnú atmosféru, pestrú ponuku jedál v spolupráci s lokálnymi dodávateľmi, no v neposlednom rade, ako najväčší inovátor vo svojom segmente, nové služby ako McDelivery či komfortné objednávanie prostredníctvom kioskov.

Pred 25 rokmi privítali Slováci McDonald’s s otvorenou náručou. Ochutnať naozajstný americký burger v deň otvorenia prvej reštaurácie prišlo viac ako 3 500 nedočkavých zákazníkov. Spoločnosť McDonald‘s sa následne stala na Slovensku lídrom v ponuke takzvaných rýchlych jedál vyrobených výlučne z kvalitných a čerstvých surovín. Z tohto pomyselného rebríčka ju doteraz nezosadil žiadny konkurent. Svedčí o tom i viac ako 300 miliónov vybavených objednávok alebo hrubé tržby vo výške viac ako 100 miliónov eur.

Foto: McDonald’s

Najväčší zamestnávateľ a dobrý sused

Pozícia lídra v gastro segmente je výsledkom poctivej práce stoviek zamestnancov a kontinuálneho prinášania inovácií i ústretového prístupu k zákazníkom. Ako dobrý sused sa spoločnosť rovnako zameriava na dobročinné aktivity a na podporu miestnych komunít. „Sme nesmierne radi, že sme sa pred dvadsiatimi piatimi rokmi stali súčasťou slovenskej gastronómie. Od prvého dňa je našim cieľom prinášať radosť, dobrú rodinnú náladu a kvalitnú ponuku jedál aj Slovákom. Rovnako tak je našou snahou byť kvalitným zamestnávateľom i dobrým susedom, ktorý je aktívnym členom spoločnosti a prispieva k jej zlepšovaniu. Dôkazom toho je i naša doterajšia lokálna investícia v celkovej hodnote 80 miliónov eur,“ informuje Tomasz Rogacz, Generálny riaditeľ McDonald’s pre Slovensko a Českú republiku.

Reštaurácie novej generácie

Medzi inovácie, ktoré mohli zákazníci v poslednom období zachytiť v spojení s reštauráciami McDonald’s, je možnosť objednávania si jedla prostredníctvom kiosku priamo na prevádzke, či tento rok rozbehnutá služba s doručovaním jedla McDelivery. V reštauráciách novej generácie má zákazník možnosť vybrať si zo širokej ponuky jedál a objednať si sám, či dokonca si svoju objednávku nechať priniesť až ku stolu prostredníctvom služby Table Service, alebo si ju prispôsobiť vlastným chutiam, a to bez asistencie zamestnancov. Všetky prevádzky postupne na tento nový systém prechádzajú v rámci celého Slovenska. Začiatkom tohto roka bola spustená aj služba McDelivery, ktorá prináša zákazníkom komfortnú možnosť objednať si jedlo z McDonald’s priamo k dverám, a to aktuálne v lokalitách troch slovenských miest: v Bratislave, Košiciach a v Trnave. Službu zabezpečuje partnerská doručovacia spoločnosť Wolt.

Foto: McDonald’s

Globálny koncept franšíz s lokálnym prístupom

Päť rokov po otvorení prvej prevádzky v Banskej Bystrici prišiel na slovenský trh aj jedinečný franšízový biznis model. Slovenskí podnikatelia dostali možnosť odkúpiť licenciu od spoločnosti McDonald’s a otvoriť vlastné reštaurácie. Dnes vlastnia franšízoví partneri už 48 % reštaurácií, zamestnávajú takmer 1 000 ľudí a vytvárajú jedinečnú stratégiu, ktorá stimuluje regionálne investície. Predpokladáme, že počet franšíz bude v nasledujúcich mesiacoch bude postupne narastať, pretože spoločnosť McDonald’s sa rozhodla slovenský trh celý franšízovať a hľadá potenciálnych partnerov, ktorí by boli blízko biznisu aj k zamestnancom. Dôvodom je najmä lokálny prístup, na ktorom si spoločnosť zakladá.

McDonald‘s spolupracuje aj s niekoľkými lokálnymi dodávateľmi. V raňajkovom menu tak nájdete vajíčka pochádzajúce od slovenského dodávateľa Babičkin dvor, čerstvé mlieko na výrobu najobľúbenejšej zmrzliny a shakeov z Farmy Majcichov, či ovocie a zeleninu zo slovenskej spoločnosti Slovatys. Všetci dodávatelia McDonald’s pritom musia spĺňať prísne kritériá kvality a bezpečnosti potravín.

Foto: McDonald’s

Slováci milujú hranolčeky McDonald’s

Rebríček obľúbených jedál z ponuky McDonald’s ovládli hranolčeky. Slováci za 25 rokov skonzumovali neuveriteľných 98 miliónov porcií. Druhé miesto patrí obľúbenej americkej klasike, Cheeseburgeru, ktorého sa predalo viac ako 83,5 milióna kusov. Trojicu dopĺňa zmrzlina s 31 miliónmi predaných porcií. Vďaka investíciám do konceptu kaviarní McCafé, ktoré sa spoločnosť rozhodla urobiť v roku 2009, si dnes zákazníci môžu pochutnávať aj na ich obľúbenom jahodovom cheesecake a smotanovo-jahodovom reze. Najobľúbenejšou kávou Slovákov je Espresso Grande, Cappucino a trojicu kávových nápojov uzatvára Café Latte.

Káve celkovo patrí v McDonald’s špeciálna pozornosť. Nie je sa preto čo čudovať, že si spoločnosť od Slovákov vyslúžila poctu v podobe prívlastku „najdôveryhodnejšia značka kaviarní“. Kávu svojim zákazníkom pritom ponúka pod dohľadom „zelenej žaby“ – nezávislej organizácie Rainforest Alliance, zameranej na ochranu životného prostredia a kvalitu produktov.

Zodpovedný voči životnému prostrediu

Zelený prístup je spoločnosti mimoriadne blízky pre celú spoločnosť. Od otvorenia prvej reštaurácie na Slovensku pristupuje najväčší inovátor v gastro segmente k životnému prostrediu zodpovedne a tento prístup striktne vyžaduje aj od partnerov a dodávateľov. Od roku 2003 triedia zamestnanci všetok odpad priamo v reštauráciách pre účely ďalšej recyklácie či energetického zhodnotenia. Spoločnosť McDonald‘s taktiež mení obalové materiály za recyklovateľnejšie, znižuje emisie v prevádzkových procesoch a zefektívňujeme spotrebu vody a energie. V rámci týchto opatrení prináša koncept reštaurácie novej generácie viaceré inovácie v rámci udržateľnosti. “ Našim cieľom je viesť každý aspekt nášho biznisu prínosne a pozitívne – od spolupráce s našimi dodávateľmi, cez investície vytvárajúce príjemné prostredie v našich reštauráciách, až po pomoc ľuďom a miestam, kde máme situované svoje prevádzky. Je to záväzok, ktorý sme si dali, a ktorý budeme dodržiavať aj naďalej. Chceme byť jednoducho dobrým susedom, na ktorého sa ľudia vždy môžu spoľahnúť, “ dodáva Lucia Poláčeková, PR Supevisor McDonalds Slovakia.

Foto: McDonald’s

Blízkosť pre rodiny – také je motto Ronald McDonald House Charities

McDonald’s sa roky zameriava aj na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. Od roku 2003 tak na Slovensku pôsobí nezisková organizácia Ronald McDonald House Charities (RMHC), ktorá sa zameriava na vylepšovanie a rekonštrukcie priestorov jednotlivých oddelení detských nemocníc na Slovensku, čím pomáha chorým deťom a ich rodinám zažívať lepšie podmienky počas hospitalizácie malých pacientov. Pomôcť pritom môže každý z nás. Stačí si zakúpiť pochúťku v reštaurácii McDonald’s a prispieť ľubovoľnou sumou do kasičiek pri pokladni alebo zaokrúhliť platbu na kiosku. Všetky peniaze putujú na aktivity Ronald McDonald House Charities (RMHC). Príjmy RMHC dopĺňajú aj príspevky od ďalších podporovateľov, ale aj priamo od spoločnosti McDonald’s, napríklad prostredníctvom aktivít ako je McHappy Day, kedy do organizácie RMHC putuje výťažok polovice tržieb z denného predaja hranoliek. Tento rok sa táto suma počas jedného dňa vyšplhala na 29 833 eur. RMHC za celú dobu svojho pôsobenia investovalo do rekonštrukcií nemocničných oddelení viac ako 630 000 eur.

Dobrý sused i zamestnávateľ

Najväčšia sieť reštaurácií a najväčší zamestnávateľ v gastro segmente kladie osobitný dôraz na vzťah so svojimi približne 2 600 zamestnancami. Tajnou ingredienciou vždy ochotného personálu je systém prepracovaných školiacich tréningov. Je známe, že obľúbená značka je vo veľa prípadoch štartovacím zamestnaním pre mladých, a tomuto faktu prispôsobuje častokrát i svoje náborové kampane. K zamestnancom pristupuje zodpovedne a ponúka im ako štart do ich pracovného života, tak aj možnosť vypracovania sa a kariérneho postupu.

Foto: McDonald’s

