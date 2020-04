McDonald’s rozširuje svoje doručovacie služby

Služba McDelivery dostupná už aj v Lamači.

Spoločnosť McDonald´s opäť rozširuje základňu reštaurácií, ktoré sú súčasťou donáškovej služby McDelivery. Po novom bude donáška možná aj pre spádové územie z reštaurácie v Lamači. Doručenie vybraného jedla ku dverám zákazníkov zabezpečuje doručovacia služba Wolt. Doručenie jedla je bez poplatku. Spolu je tak Bratislavčanom k dispozícií sedem reštaurácií, v ktorých funguje McDelivery spustené na Slovensku koncom januára.

McDonald´s je tu pre svojich zákazníkov aj teraz

McDonald’s na Slovensku plne rešpektuje uznesenie vlády SR. Podľa platných opatrení majú všetky reštaurácie uzatvorený interiérový priestor pre zákazníkov. Z celkového počtu 34 reštaurácií na Slovensku, momentálne ponúka svoje služby 24 prevádzok pre McDrive od 6.00 do 20.00 hod.

Bratislavčania majú zároveň možnosť využiť doručenie jedla už z niekoľkých bratislavských reštaurácií McDonald\’s až domov prostredníctvom donáškovej služby McDelivery. Doručenie je zadarmo. Sedem reštaurácií v hlavnom meste doručuje jedlo cez McDelivery v čase od 10.30 do 19.45 hod. Dovoz jedla je z reštaurácií na Prievozskej, Budatínskej, Račianskej ulici, z Auparku, Avionu, námestia SNP a po novom aj z reštaurácie v Lamači. Jedlo si môžu zákazníci prevziať bez vstupu do prevádzky v reštaurácii na Námestí SNP a aktuálne pribudla aj reštaurácia nachádzajúca sa v nákupnom centre Bory Mall (Pozn.: táto prevádzka sa riadi otváracími hodinami nákupného centra). Jedlo so sebou je možné si objednať aj v Košiciach – Plaváreň na ulici Protifašistických bojovníkov.

Informácie o reštauráciách so službou McDrive nájdu zákazníci v mobilnej aplikácii alebo na webovej stránke McDonald’s a doručovaciu službu McDelivery aj na stránke alebo v aplikácii doručovacieho partnera WOLT.

Foto: McDonald's

Hygiena a bezpečnosť sú pre McDonald\’s prvoradé

Hygienické maximum a bezpečnosť zákazníkov a zamestnancov sú pre McDonald\’s odjakživa v centre pozornosti. Čistota je v spoločnosti jednou zo základných hodnôt. „Ľudia sú u nás vždy na prvom mieste, preto robíme všetko pre bezpečie našich zákazníkov a zamestnancov. Pre nás bola čistota a prísne hygienické kritériá vždy jednou so základných hodnôt. Aktuálne kladieme na čistotu a hygienu ešte väčší dôraz, aby sa aj v týchto časoch mohol na nás každý zákazník spoľahnúť,“ povedala Lucia Poláčeková, PR Supervisor McDonald´s pre SR.

Spoločnosť McDonald´s už od začiatku šírenia vírusu COVID-19 sprísnila vo svojich reštauráciách celý rad hygienických opatrení. Medzi bežné ochranné pomôcky i procesy pribudli vo všetkých reštauráciách McDonald\’s ďalšie, bez ktorých sa v súčasnosti za sprísnených opatrení nezaobíde ako príprava jedál, tak aj jeho výdaj:

Všetci naši zamestnanci nosia rúška.

Pri práci v kuchyni používame jednorazové rukavice.

Pravidelné umývanie a dezinfekcia rúk sú aj tak samozrejmosťou, a to najmenej raz za hodinu.

Vo zvýšenej miere a pravidelne čistíme a dezinfikujeme displeje, pokladne či tlačidlá. Skrátka všetko, čoho sa pravidelne dotýkame.

Kuriérom McDelivery odovzdávame jedlo bezkontaktne.

Preferujeme bezkontaktné platby. Pre zvýšenie svojej osobnej ochrany môže pokladník v McDrive preberať hotovosť v rukaviciach.

K bezpečnostným opatreniam pristúpil aj Wolt

„Vo Wolte si veľmi dobre uvedomujeme možné dopady koronavírusu na celú spoločnosť. Keďže je v našom záujme zachovať bezpečnosť všetkých zainteresovaných strán (zákazníci, partnerskí kuriéri, reštaurační partneri, zamestnanci Woltu), pristupujeme k vzniknutej situácii veľmi vážne a zodpovedne a robíme všetko preto, aby sme šíreniu predišli. Ihneď sme zaviedli množstvo preventívnych bezpečnostných opatrení, riadime sa odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ako aj miestnych úradov,“ hovorí generálny manažér spoločnosti Wolt Ján Foret.

Spoločnosť Wolt zaviedla bezkontaktné doručenie, v rámci ktorého doručujú všetci partnerskí kuriéri jedlo automaticky len k dverám alebo k vstupu do domu, podľa preferencií konkrétneho zákazníka. Stačí mať len aplikáciu aktualizovanú na najnovšiu verziu. „Reštaurácie sme poprosili, aby zriadili pult, na ktorom budú objednávky prenechané kuriérom na vyzdvihnutie. Našich partnerských kuriérov sme zásobili látkovými rúškami a preplácame im tiež nákup dezinfekcie a rukavíc. Zamestnanci Woltu pracujú už vyše troch týždňov z domu. Situáciu pravidelne monitorujeme a podľa jej vývinu aktívne podnikáme ďalšie kroky,“ dodáva Ján Foret.

