McDonald’s zamestnancov neprepúšťa ani v neľahkých časoch

Zákazníci prejavili veľkú náklonnosť voči značke McDonald’s.

Reštaurácie McDonald’s na Slovensku sú opäť úplne otvorené pre svojich zákazníkov, avšak v rámci všetkých sprísnených hygienických a bezpečnostných opatrení. Aj napriek náročnému obdobiu, ktorým si spoločnosť v posledných mesiacoch prešla, neprepustila žiadneho zamestnanca a dokonca prijímala nových ľudí. A hoci zaznamenala výrazný výpadok tržieb, zamestnanci dokázali takmer nemožné a zákazníci prejavili veľkú lojalitu voči značke.

Zmena pracovného režimu

Spoločnosť McDonald’s Slovakia je jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov v gastro segmente na Slovensku s počtom 2 500 zamestnancov. Až 55 % zamestnancov pracuje na trvalý pracovný pomer (TPP) a zvyšok tvoria brigádnici. Tento stav naďalej pretrváva, hoci značnými zmenami prešlo v novej situácii nastavenie pracovného režimu. Sieť prevádzkuje na Slovensku 34 reštaurácií, z ktorých väčšina z nich fungovala ešte pred pár dňami v obmedzenom režime, alebo bola zatvorená. Personál obsluhoval zákazníkov iba prostredníctvom McDrive, McWalk či doručoval jedlá cez McDelivery. A to za sprísnených bezpečnostných a hygienických opatrení.

Nikto nezostal bez práce

Na jednu reštauráciu pripadá priemerne šesťdesiat pracovníkov. Pracovať ostali v posledných týždňoch najmä zamestnanci na plné úväzky. Brigádnici, ktorí sú najviac zastúpení z radov študentov, ostali väčšinou doma. V tomto režime bola aj tá časť zamestnancov, ktorí majú deti a ostali na OČR. „Mali sme prácu pre všetkých, ktorí mohli pracovať a nikoho sme neprepustili. Zmeny boli naplnené a dokonca sme podali pomocnú ruku aj tým, ktorí ostali bez práce,“ povedala Adriana Boháčová, People manažérka McDonald’s Slovensko. Od začiatku pandémie a na základe vývoja situácie sa úhrady platov zamestnancov McDonald’s pohybovali spočiatku od 100, neskôr 80 percent priemernej mzdy. Tých, ktorí nemohli pracovať pre prekážku na strane zamestnávateľa, bolo minimum. Niektorí využili OČR alebo dovolenku z minulého roka. „Všetkým našim zamestnancom sme v marci uhradili plnú výšku mzdy. Navyše, si mohli vziať aj zálohu do výšky 60 percent platu,“ upresňuje A. Boháčová. O prácu v McDonald’s prejavilo od marca do mája záujem takmer 1 000 nových uchádzačov. Väčšina z nich pôsobila v oblasti gastronómie a hotelierstve, či v inom odvetví. Osobné pohovory vystriedali online pohovory, a po úspešnom absolvovaní sa noví zamestnanci zúčastnili úvodných tréningov.

Bezpečnosť všetkých na prvom mieste

Ochrana zdravia zamestnancov a zákazníkov je pre McDonald’s kľúčová. Z dôvodu sprísnených hygienických opatrení, boli zamestnanci rozdelení do dvoch tímov, ktoré sa nesmeli stretávať nielen v pracovnom, ale odporučili im, aby sa nestretávali ani v súkromnom živote. „Partnerov sme dali do rovnakého tímu. Keby náhodou došlo k nákaze v jednom tíme, po dezinfekcii priestorov by mohol hneď na ďalší deň nastúpiť druhý tím, vďaka čomu by nebolo ohrozené zdravie ľudí a ani prevádzka,“ upresnila A. Boháčová. Pre spoločnosť bola hygiena vždy jednou zo základných hodnôt a v rámci gastro segmentu McDonald’s môže byť pre ostatné reštauračné prevádzky príkladom. Aktuálne McDonald´s v každej svojej reštaurácii vyčlenil hneď niekoľko zamestnancov, ktorí sa budú výhradne starať o dodržiavanie hygienických opatrení v priestoroch pre zákazníkov. Sieť reštaurácií očakáva sa až 500% nárast spotreby dezinfekcie i ostatných hygienických pomôcok oproti obdobiu pred vypuknutím epidémie.

Zamestnanci stíhali pomáhať jedlom tým, ktorí pomáhali

Atmosféra v reštauráciách priniesla veľa výziev, prevádzkových úprav i zmien. V posledných mesiacoch sa hygiena v reštauráciách ešte viac sprísnila v nadväznosti na dodržiavanie všetkých vládnych opatrení. Rúška, rukavice, kvalitná dezinfekcia sa stali bežnou súčasťou pracovného prostredia zamestnancov, ku ktorým aktuálne s plným otvorením pribudli aj ochranné plexisklá pred pokladnicami v interiéroch reštaurácií. Zamestnanci sú neustále informovaní o situácii, majú zabezpečené všetky ochranné pomôcky a prechádzajú zdravotným filtrom. Vypĺňajú pravidelné dotazníky a interné prieskumy, cez ktoré môžu zdieľať nielen svoje skúsenosti, ale aj pocity a otázky smerom na vedenie spoločnosti. Atmosféru v reštauráciách si zamestnanci spríjemňovali po celý čas rôznymi spôsobmi, či už púšťaním vlastnej hudby v uzavretých interiéroch reštaurácie, ale aj súťažami. Deväť slovenských reštaurácií sa ochotne zapojilo aj do iniciatívy Pomoc jedlom a každý deň od začiatku pandémie pripravili takmer 10 000 porcií jedla zdravotníkom a pomocníkom v prvých líniách a pohraničnej stráži, či vojakom.

Gastro segment potrebuje zásadnú pomoc

Korona kríza najviac zasiahla celý reštauračný a hoteliersky segment na Slovensku. Vláda prijala viaceré opatrenia na pomoc zamestnávateľom i zamestnancom. Spoločnosť McDonald’s si uvedomuje, že situácia sa nezaobíde bez ďalších potrebných a záchranných prostriedkov, úľav či legislatívnych úprav, a najmä reštaurácie s úplnými výpadkami tržieb potrebujú najvýraznejšiu pomoc od štátu. Ako prejav solidarity sa vedenie spoločnosti McDonald’s rozhodlo, že nebude žiadať o finančnú pomoc od štátu, ktorá by dokázala vykryť výrazné výpadky tržieb v rámci uzavretých interiérov reštaurácií. Toto rozhodnutie bolo prijaté aj vďaka všetkým zákazníkom, ktorí počas tohto náročného obdobia prejavili veľkú lojalitu a náklonnosť voči značke McDonald’s. Spoločnosť McDonald’s by ocenila, keby boli tieto prostriedky využité pre celkové naštartovanie gastro segmentu a pre podporu najviac postihnutých reštaurácií na Slovensku. „Za posledné mesiace sme sa ako silný tím dokázali skutočne proaktívne zmobilizovať a prevádzkovať väčšinu našich reštaurácií v značne obmedzenom režime. Hoci naša spoločnosť zaznamenala najvýraznejší pokles tržieb v dejinách McDonald’s na Slovensku, som hrdý na to, že sme na meniacu sa situáciu reagovali vždy veľmi rýchlo a proaktívne, a spolu s našimi vytrvalými zamestnancami sme dokázali takmer nemožné. Podarilo sa nám zabezpečiť potrebnú výkonnosť prevádzkového režimu aj pomocou konceptu McWalk, posilnením služby McDelivery a urýchlenia celkového systému McDrive. Poďakovanie patrí aj našim zákazníkom za ich skutočne permanentný dopyt po našich jedlách a za ústretovosť,“ zhodnotil situáciu Tomasz Rogacz, generálny riaditeľ pre McDonald’s ČR a SR.

Sprísnené hygienické opatrenia v každej reštaurácii:

Spoločnosť McDonald’s už od začiatku šírenia vírusu COVID-19 zaviedla vo svojich reštauráciách celý rad sprísnených hygienických opatrení, ktoré sú teraz vo všetkých reštauráciách McDonald’s normou pre prípravu jedál a jeho výdaj:

Všetci zamestnanci nosia rúška.

Pri práci v kuchyni používajú jednorazové rukavice.

Zvýšená frekvencia pravidelného umývania a dezinfekcie rúk sú samozrejmosťou.

Displeje, pokladne, či tlačidlá sa čistia a dezinfikujú pravidelne vo zvýšenej miere vrátane všetkého, čoho sa dotýkajú.

Kuriérom McDelivery sa odovzdáva jedlo bezkontaktne.

Preferujú sa bezkontaktné platby. Pre zvýšenie osobnej ochrany môže pokladník

