McEnroe a Evertová poriadne naložili Djokovičovi za jeho skrat v osemfinále US Open

Diskvalifikácia Novaka Djokoviča z US Open 2020 vzbudila množstvo ohlasov v tenisovom svete. Zatiaľ čo väčšina jeho súčasných súperov zvolila diplomatické odpovede na otázku, čo vravia na Srbov šokujúci odchod zo scény po odpálení loptičky do krku čiarovej rozhodkyne počas osemfinále proti Španielovi Pablovi Carrenovi Bustovi, legendárny John McEnroe ponúkol jednoznačnejšie názory.

„Dostal ho tlak, pod ktorým bol. A myslím si, že to pokračovalo aj mimo kurtu. Či sa mu to páči alebo nie, do konca kariéry už bude považovaný za zlého chlapca. Bude zaujímavé sledovať, ako sa s tým dokáže vyrovnať,“ povedal John McEnroe o Djokovičovi pre ESPN, cituje ho aj magazín Forbes na svojom webe.

Veľkú škvrnu bude musieť vymazať

Štvornásobný šampión z New Yorku J. McEnroe bol roky považovaný za zlého muža tenisových dvorcov. Bolo to však čosi iné ako momentálny skrat Djokoviča.

V prípade McEnroea išlo o permanentné hádky s rozhodcami, urážky súperov ši hádzanie raketou. V roku 1990 mu za osočovanie rozhodcu a suvervízora vystavili stopku na Australian Open v Melbourne a vylúčili ho aj z ďalších turnajov. Aktuálne už 61-ročný McEnroe sa medzičasom stal televíznym tenisovým expertom a už roky brázdi najväčšie svetové turnaje s mikrofónom v ruke.

„Nechápem, prečo to Djokovič vôbec urobil. Prišiel do New Yorku, aby ponaháňal Rafu a Rogera v historických štatistikách. Všetci vieme, že je mladší ako oni a môže ich prekonať z hľadiska úspechov na grandslamových turnajoch. A takto zahodí svoju šancu na víťazstvo. Toto je veľká škvrna, ktorú bude musieť vymazať. Nebude to však jednoduché, lebo to nezávisí len od neho, ale aj reakcií jeho okolia – hráčov, trénerov a aj fanúšikov, keď sa vrátia do športových arén. Stále som však udivený tým, ako mohol urobiť niečo také zdrvujúce, keď bol najväčší favorit na víťazstvo,“ súkal zo seba McEnroe.

Zrušenie tlačovej konferencie

Americká legenda vyčíta srbskému šampiónovi ešte jednu vec – zrušenie tlačovej konferencie po predčasnom konci v New Yorku. „Nedáva mi zmysel, že sa tam rozhodol neísť. V minulosti vždy prevzal diel zodpovednosti, keď sa niečo prihodilo,a teraz z toho vychádza ešte v horšom svetle. A že sa ospravedlnil na twitteri cestou na lietadlo? To nestačí,“ myslí si McEnroe, držiteľ siedmich grandslamových trofejí vo dvojhre.

Kritikou na Djokoviča nešetrila ani ženská legenda svetového tenisu Chris Evertová. Pripomenula aj nedávne exhibičné turné Adria Tour na Balkáne, kde medzi hráčmi aj fanúšikmi prepukla nákaza koronavírusom a jedným z nakazených bol napokon aj svetový hráč číslo 1 s manželkou Jelenou. A práve Djokovič bol jedným z organizátorov série exhibičných turnajov, ktorú museli predčasne ukončiť uprostred druhého dielu v Zadare po viacerých pozitívnych prípadoch medzi hráčmi a ich trénermi.

„Novak bol neopatrný a to v mnohých ohľadoch. Žiadne bezpečné vzdialenosti, žiadne rúška a nakoniec chytil aj on COVID-19. A v mysliach mnohých ľudí pretrvalo, ako nezvládol organizovanie toho turnaja. Na druhej strane to, čo sa stalo teraz v New Yorku, nebolo z jeho strany úmyselné. Aj keď urobil veľkú chybu, myslím si, že fanúšikovia mu časom odpustia,“ vravela Evertová, 18-násobná grandslamová šampiónka a bývalá svetová jednotka.